После обращения на Прямую линию с президентом РФ в СУ СКР по Республике Алтай из аппарата президента поступило указание разобраться в ситуации с жильем у многодетной семьи.
Она сообщила о том, что из-за мощного паводка 2014 года потеряла жилье, которое было практически разрушено.
Из-за аварийного состояния постройки семья боится в нем находиться и снимает квартиру в другом месте. Однако жилье взамен поврежденного паводком за пять лет им никто так и не предоставил.
Следователи СУ СКР по Республике Алтай проверят изложенные в обращении сведения. По итогам проверки примут процессуальное решение, уточнили в пресс-службе ведомства.
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