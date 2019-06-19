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Бийск отметил юбилей "Прогулками по строму городу"

, ИА "Амител"
18 июня 2019 года наукограду исполнилось 310 лет
Фото: vk.com/clubnataliturbiysk

Фото: vk.com/clubnataliturbiysk

18 июня 2019 года Бийску исполнилось 310 лет, сообщает пресс-служба мэрии.

Основная праздничная программ запланирована на более удобные для такого случая выходные дни. Однако оставить совсем без праздника горожан чиновники в этот день не могли.

Для тех, кто после работы нашел время для знакомства с культурой и традициями горожан, в историческом центре провели мероприятие "Прогулки по строму городу".

Оно стартовало в 17:00 и включало в себя четыре площадки, которые принимали посетителей на протяжении четырех часов – до 21:00.

Так, творческое объединение "Традиция" из Бийского государственного колледжа организовало работу локации "Светское общество", творческая мастерская "Куклы берегини" – локации "Народная культура", Бийское городское казачье общество – локации "Казачья станица", а МБУ "Центральная библиотечная система" – локации "Художественная культура".

Завершилось мини-торжество лазерно-проекционным шоу от студии "Шоу тайм" на здании горадминистрации.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

19.06.2019 19:19
ГОСТЬ

Отличное представление. Полтора зрителя на перекрытой Советской и лазершоу текстом бегущей строки на здании АДминистрации...

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