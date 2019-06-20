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Минсельхоз продолжит субсидирование перевозок зерна из регионов Сибири

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Такое заявление сделал заместитель министра Джамбулат Хатуов на "Дне поля" в Алтайском крае
Замминистра Джамбулат Хатуов на 'Дне поля' в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Замминистра Джамбулат Хатуов на "Дне поля" в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Минсельхоз продолжит поддержку перевозок зерна из отдаленных регионов России, в том числе и сибирских. Также власти намерены увеличить количество регионов, которые примут участие в программе субсидирования. Об этом журналистам сообщил первый заместитель главы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов на открытии Межрегионального агропромышленного форума "День сибирского поля – 2019", который проходит в Алтайском крае 19-20 июня. 

"Для регионов СФО мы готовим дополнительные меры господдержки стимулирующего и компенсационного характера. Мы рассчитываем, что сельскохозяйственная продукция Сибири будет в основе объемов экспортных поставок", – сказал он, подчеркнув, что стратегическим направлением является расширение доступа экспортеров зерна к портовой инфраструктуре, а интересными направлениями – восток, и особенно Китай.

Чиновник заявил, что такая мера господдержки, как субсидирование перевозок зерна по железной дороге из удаленных от портов регионов, обязательно будет продолжена. Ранее сообщалось, что программа завершится 31 августа 2019 года. Срока пролонгации Хатуов не назвал. Но сообщил, что Минсельхоз России дорабатывает приказ, который расширит количество регионов для участия в этой программе.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился к федеральному руководству с предложением учесть дифференцированный подход к размеру компенсаций на транспортировку продукции АПК с учетом удаленности региона от рынка сбыта.

Речь о постановлении о возмещении потерь при перевозке зерна из Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской и Тюменской областей.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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