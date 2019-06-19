Начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Алтайской таможни Ольга Моисеева рассказала о результатах мониторинг мест хранения и продажи продукции в Барнауле.
По ее словам, в течение 2019 года выявлено полтонны товаров, запрещенных к ввозу в РФ. В их числе 468 килограммов бельгийских груш и 20 килограммов сыра (произведен в Германии, Италии, Латвии и Нидерландах).
В связи с нарушением российского законодательства, "санкционные" продукты уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов.
Напомним, согласно указу Президента РФ Владимира Путина от 6 августа 2014 года "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" в Россию нельзя ввозить целый ряд продуктов из нескольких стран, в том числе Бельгии, Германии, Италии, Латвии и Нидерландов. Все попадающие под санкции товары на территории страны подлежат уничтожению.
Комментарии
уроды блин, людям некоторым есть нечего они продукты давят. Не дали кому на лапу - сразу продукты плохими стали. Не дали дружкам пЫни потерявшим берега жить красиво за бугром - продукты плохие сразу!!!! В магазинах вместо сыра сырный продукт который есть противно и небезопасно походу, а им из европы сыр плох.
По сути ведь, съесть то же самое , что уничтожить. Но гуманнее как то
Идиоты