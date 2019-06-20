Давно мечтали научиться рисовать, фотографировать или готовить? Думаете, обучающие мастер-классы в Барнауле проводят только для детей? А вот и нет. Взрослым тоже есть чему поучиться. А лето – самое время для того, чтобы узнать что-то новое. Специально для вас мы собрали подборку обучающих мастер-классов Барнаула, где каждый желающий независимо от возраста может не только получить бесценный опыт, но и положительные эмоции.

Рисование

Учиться рисовать никогда не поздно. Многие эксперты уверены, что умение рисовать – это всего лишь навык, который легко приобрести. А вместе с ним и множество полезных свойств. Психологи говорят, что рисующие люди более наблюдательны и уверены в себе, они быстро концентрируются и умеют вычленять самое главное. Итак, рассказываем, где в Барнауле учат рисовать.

Студия ArtStudio Monet проводит курсы по живописи и рисунку. Проходят занятия как индивидуально, так и в группах от двух до пяти человек. Не важно, опытный вы художник или начинающий, для каждого будет составлено индивидуальное расписание. Также на курсах будет возможность поработать с разными материалами и в различных техниках. А приятным завершением курса станет ваш собственный шедевр, который можно будет подарить близкому человеку или оставить у себя как украшение интерьера.

Как проходят занятия: вторник, четверг, суббота (в любое время в течение дня).

Цена: восемь занятий в месяц – 2700 рублей.

График работы: понедельник – суббота с 10:00 до 20:00.

Телефон: +7-913-211-55-43.

Студия "Палитра" проводит курсы по отдельным категориям, таким как: основы рисунка, основы масляной живописи, основы акварельной живописи. Длительность этих курсов один месяц.

Как проходят занятия: два раза в неделю по два часа.

Цена: от 3800 рублей.

Есть специальный курс для начинающих художников, занятия тоже проходят два раза в неделю (одно занятие – рисунок, одно занятие – композиция/ живопись).

Стоимость этого курса 2200 рублей в месяц.

Проводятся и индивидуальные занятия, длительность одного занятия 1,5 часа, а стоимость 500 рублей.

График работы: понедельник – воскресенье с 10:00 до 22:00.

Телефон: +7-923-008-72-01.

Студия Molbert проводит курсы по основам рисунка, масляной живописи, акварельной живописи, пастельной живописи, графического дизайна. Также есть курсы портрета и обнаженной натуры. Данные курсы рассчитаны на 1-2 месяца. В зависимости от выбранного курса в неделю проводится 2-3 занятия.

Цена: от 3000 рублей.

Существует и долгосрочный курс рисования для новичков, длительность курса от двух лет. Первое занятие бесплатное.

Стоимость курса в месяц 2100 рублей.

График работы: с 10:00 до 22:00.

Телефоны: +7-385-253-27-10, +7-913-266-06-88.

Hand made

Рукоделие помогает успокоиться и отвлечься. Многие, увлекающиеся рукоделием, сравнивают свое хобби с медитацией. А еще оно помогает сосредоточиться, упорядочить мысли и получить массу положительных эмоций. Рассказываем, где и чему можно научиться в Барнауле.

Студия "Розмарин" ежедневно проводит мастер-классы более чем по 20 направлениям. Участники могут вышивать лентами, сделать собственный ловец снов, создать диадему в морском стиле или даже заняться росписью интерьерной подушки. Занятия проводятся индивидуально и по группам.

Цена: от 350 до 1000 рублей.

График работы: понедельник – суббота с 10:00 до 19:00, воскресенье с 10:00 до 17:00.

Телефоны: 53-36-38, +7-903-947-47-09.

Учебный центр "Белошвейка" проводит платные и бесплатные мастер-классы по шитью и крою. Проводятся занятия на профессиональном оборудовании (парогенератор, оверлоки, машины). Есть такие курсы как "Прямая юбка", "Детское одеяло", "Интерьерная кукла", "Авторская кукла", "Одеяло Бон-Бон" и другие.

Цена: от 1100 рублей.

График работы: понедельник – пятница с 10:00 до 19:00, суббота – воскресенье с 10:00 до 18:00.

Телефоны: 36-10-30, 63-18-75.

Школа керамической флористики "Первоцвет" знакомит учеников с мастерством создания цветов. Мастер-классы проходят в группах от трех до пяти человек, чаще всего занятия посвящаются созданию одного цветка, чтобы участники могли познакомиться с керамической флористикой (инструментами, материалами). На курсе или мастер-классе во время обучения все необходимые материалы и инструменты предоставляются. Есть такие курсы как: "Букет с нуля: "Полевые цветы", "Букет с нуля: "Садовые цветы".

Цена: 350 рублей/час.

Есть курс для начинающих "Основы", где можно освоить основные базовые техники создания простых цветов: подснежник, одуванчик, сирень, душистый горошек. Продолжительность данного курса 10 часов, стоимость – 4500 рублей.

Еще есть курс для любителей "Базовый" и курс "Мастер", включающий в себя три ступени.

График работы: вторник – пятница с 11:00 до 19:00, суббота – воскресенье с 11:00 до 16:00, понедельник – выходной.

Телефон: +7-385-253-49-26

Вокал и музыка

Каждый человек может. Каждый. Запомните это и не обращайте внимания на тех, кто говорит, что вам медведь на ухо наступил. Лучше отправляйтесь на занятия вокалом и музыкой и, наконец, исполните свою мечту. К тому же, занятия музыкой – один из лучших способов развить терпение, аккуратность в работе, сосредоточенность, волю и характер.

В школе вокала "Мотив" ведут курсы актерского мастерства, вокала, игры на фортепиано и на гитаре. По вокалу проводятся индивидуальные и групповые занятия. Занятия на гитаре и фортепиано только индивидуальные.

Цена: разовое посещение любого курса стоит 350 рублей.

График работы: понедельник – пятница с 09:00 до 21:00, суббота – воскресенье с 10:00 до 20:00.

Записаться на пробный урок можно на сайте школы или по номеру телефона: 8 (385-2) 23-56-05.

Студия вокала BASILIO проводит занятия по современным западным методикам. На занятиях изучают постановку дыхания, работают над репертуаром, проводят вокальный тренинг. Участникам предоставляется возможность выступления на сцене, участие в конкурсах и концертах, и даже записывание своих собственных песен, а также при поддержке студии есть возможность начать сольную карьеру.

Цена: стоимость одного занятия 450 рублей. Также есть абонементы на 8, 12 и 16 занятий в месяц. Стоимость от 3000 до 6000 рублей.

Проводят занятия и по игре на фортепиано, разовое занятие 450 рублей, есть абонементы на 8 и 12 занятий, стоимость от 3000 до 4500 рублей.

График работы: понедельник – воскресенье с 10:00 до 21:00.

Телефоны: +7-385-253-38-15, +7-964-603-38-15.

Школа музыки и вокала "Виртуозы" обучает игре на музыкальных инструментах (виолончель, гитара, фортепиано, скрипка и др.), а также эстрадному и академическому вокалу. Одно занятие длится 50 минут. Проводятся индивидуальные курсы, рассчитанные на один месяц (4 и 8 занятий).

Цена: 2400 и 4400 рублей. Также есть абонементы на три и шесть месяцев. Для тех, кто очень занят, есть разовое посещение, стоимость которого 650 рублей. Предусмотрены и групповые дисциплины, такие как сольфеджио и актерское мастерство. Первое ознакомительное занятие бесплатное.

График работы: понедельник – суббота с 10:00 до 20:00.

Телефоны: +7-385-253-38-84, +7-385-269-93-60.

Актерское мастерство

Все мы играем в этой жизни свои роли. Но почувствовать себя актером все-таки хоть однажды мечтает каждый. Хватит мечтать, идем учиться. Тем более что занятия актерским мастерством помогут повысить самооценку и уверенность во время выступлений перед публикой.

Первая Театральная Студия познакомит с профессией актера всех желающих. Занятия проводятся по два часа два раза в неделю. Обучающий курс включает в себя сценическую речь, актерское мастерство, подготовку и участие в спектакле. Дополнительные мастер-классы проходят по хореографии, декорациям, костюму, гриму и фехтованию.

Цена: 2000 рублей в месяц. Дополнительная информация по ссылке в группе данной студии https://vk.com/pervayactudiya.

"Старая школа" – студия театрального искусства, где обучают сценической речи, пластике, актерскому мастерству. Независимо от способностей и возраста записаться может любой желающий и в дальнейшем получить возможность попробовать себя на театральной сцене. Проводятся индивидуальные занятия и групповые.

Цена: одно занятие в группе длится два часа и стоит 250 рублей, а одно индивидуальное занятие длится один час – стоимость от 500 рублей. Также есть сертификаты на 12, 24 и 48 часов занятий – стоимость от 3800 рублей.

График работы: ежедневно с 7:00 до 21:00. Получить более подробную информацию можно по телефонам: +7-905-989-85-15, +7-905-989-83-39.

Homo Artisticus – театральная мастерская, место, где проходят бесплатные занятия актерского мастерства. Где учат не бояться сцены, вживаться в роль, участвовать в конкурсах, фестивалях и, конечно, играть в спектаклях.

Телефон: +7-983-181-87-82.

Фотография

Научиться останавливать мгновения и сохранить воспоминания в первозданном виде – на это способна фотография. И этому мастерству тоже могут научиться даже самые занятые взрослые в Барнауле.

Первая барнаульская школа фотографии "Папарацци" проводит множество разных курсов по фотосъемке. Школа дает возможность не только изучить секреты фотодела, узнать массу интересной информации о знаменитых фотографах, об истории фотографии, но и реализовать свои творческие планы в окружении людей. Даже если вы ограничены во времени, то можете посетить разовые мастер-классы. Вас научат рисованию светом и ночной съемке. Для занятий необходим цифровой фотоаппарат и тетрадь.

Цена: стоимость базового курса 9000 рублей, это 12 занятий в месяц. Для тех, кто ограничен во времени, проводятся индивидуальные занятия – 1600 рублей в час. Также есть мастер-класс "Городской пейзаж". Он проводится два дня по два часа по мере формирования групп – стоимость 3000 рублей.

Телефоны: +7-983-548-52-75, +7-385-258-52-75.

Фотошкола Sunschool проводит курсы по трем направлениям: "Курс по студийной съемке", "Индивидуальный курс", "Базовый курс". На занятиях рассказывают, как снимать портреты, пейзажи, предметы и как пользоваться камерой. Также предлагают освоить жанры съемки стрит-фото и арт-фото. Индивидуальный курс подойдет для тех, кому нужна индивидуальная программа обучения и свободный график.

Цена: одно индивидуальное занятие 2000 рублей. Стоимость остальных курсов от 9000 до 10 000 рублей.

График работы: ежедневно с 9:00 до 21:00.

Телефон: +7-385-253-21-26.

Фотостудия "Брик-А-Брак" проводит два типа курсов. Первый – это "Экспресс-курс", создан для тех, кто хочет в короткие сроки освоить фотоаппарат, научиться работать с естественным и студийный светом, фотографировать в ручном режиме и применять в своих фотоработах творческие приемы. Данный курс рассчитан на два дня подряд, в субботу и воскресенье с 10:00 до 17:00.

Цена: 3000 рублей. Второй предлагаемый курс "Индивидуальное обучение", включает в себя теорию, разбор интересующих вопросов, практику и обработку. Стоимость 1000 рублей.

Телефоны: +7-923-165-72-74, +7-913-216-00-07.

Кондитерское мастерство

Студия кондитерского мастерства "Глазурь" проводит мастер-классы по приготовлению пирожных, тортов и многих других десертов. Ну а если вы хотите повысить свой навык в приготовлении десертов, существует курс "Сам себе кондитер". Каждому участнику на период обучения будут предоставлены необходимые кулинарные инструменты и оборудование, а также книга рецептов. В программу входит приготовление базовых сладостей: трюфели, печенье, профитроли, капкейки, зефир. Приготовление бисквитного торта, муссового торта, а также изучение техник декорирования.

Цена: стоимость мастер-классов – от 1500 рублей, цена курса – 11250 рублей.

График работы: ежедневно с 10:00 до 20:00.

Телефоны: 53-31-88, +7-961-992-77-00.

Алина Паутова