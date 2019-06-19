ВЦИОМ провел опрос населения, предложив сравнить современные выпускные с теми, что были в прошлые годы.
83% опрошенных выразили мнение, что современные торжества выпускников более роскошные и дорогие, 67% респондентов пожаловались, что они обходятся даже слишком дорого.
Противоположной точки зрения придерживаются 16% россиян, при этом в возрастной группе до 24 лет такие ответы дают 65% опрошенных.
Почти половина (49%) принявших участие в опросе граждан выразили мнение, что выпускные прошлых лет более скучные и менее праздничные, чем те, что проводят теперь. Не согласились с ними 24% респондентов.
Мнения о том, когда выпускные были больше регламентированы, поделились поровну. У каждой из точек зрения по 31% сторонников.
Примечательно, что 59% россиян уверены, что к выпускникам необходимо относиться строже. Не видят в этом никакой необходимости 32% респондентов.
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