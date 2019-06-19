Команда Coinbase Security выявила в браузере Mozilla Firefox критическую уязвимость, воспользовавшись которой хакеры могли похищать электронные деньги у пользователей.
Как сообщает inforeactor.ru, в особой зоне риска владельцы устройств с доступом в интернет, имеющие не обновленный браузер.
В связи с этим компания выпустила обновление 67.0.3, защищающее от несанкционированного проникновения.
Пользователям рекомендуется пользоваться обновленным браузером, чтобы не стать жертвами злоумышленников.
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