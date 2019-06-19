Самый богатый человек Европы президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно вошел в тройку наиболее состоятельных людей мира, имеющих состояние свыше 100 млрд долларов, сообщает Bloomberg.
Благодаря роста стоимости акций LVMH Арно за один день добрал недостающие три миллиарда долларов. В результате состояние французского миллиардера составило $100,4 млрд.
В списке самых богатых людей мира его опережают основатель Amazon Джефф Безос ($119 млрд) и основатель Microsoft Билл Гейтс ($106 млрд). Еще один американский предприниматель Уоррен Баффетт существенно отстает ($87,4 млрд).
Louis Vuitton — французский дом моды, специализирующийся на производстве предметов роскоши, в частности, чемоданов, сумок, модной одежды и аксессуаров. Фирма была основана еще в 1854 году.
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