24-летний житель села Кош-Агач ударил соседа по голове лопатой и угрожал убить его, сообщает МВД по Республике Алтай.
Как установлено правоохранителями, началось все с того, что после употребления алкоголя 33-летний мужчина решил выяснить отношения с молодым соседом, к которому давно испытывал неприязнь.
Во дворе он подошел к парню и начал с ним разговор, но вскоре диалог перешел в ссору с обменом упреками.
Не совладав с эмоциями, трезвый селянин схватил лопату и ударил ею по голове своего оппонента.
Затем он достал отвертку и угрожал убить его. Конфликт удалось погасить, но мужчина не захотел мириться с полученным ударом и угрозами.
Он решил отомстить, обратившись в полицию. Своей вины парень отрицать не стал, объяснив, что так поступил из-за длительной неприязни к потерпевшему.
Теперь он стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством"). Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до двух лет лишения свободы.
Комментарии