Сегодня, 19 июня, в Барнауле открылся традиционный литературный фестиваль Рождественского.
Дан старт мероприятию в Государственной филармонии Алтайского края концертом заслуженного артиста России Евгения Дятлова.
На следующий день, 20 июня, на той же площадке в 18:30 выступит заслуженная артистка России Алена Свиридова.
"Приглашенные гости – большие почитатели творчества Роберта Рождественского. В их репертуаре немало песен, написанных на его стихи, многие из которых прозвучат под открытым небом в сопровождении симфонического оркестра Алтайского края", – уточнили в региональном Министерстве культуры.
Отметим, что, краевая филармония – это лишь одно из мест, где сегодня проходят Рождественские чтения.
Так, в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая (ул. Толстого, 2) 21 июня с 15:00 пройдет презентация книги лауреата Губернаторской литературной премии имени Роберта Рождественского 2018 года Кирюшина В.Ф. "Облака над садом" и презентация сборника стихов Р.И. Рождественского (поэтическая серия Мемориального музея Р.И. Рождественского, выпуск 5), а также открытие выставки "От сердца. От руки", на которой представят стихи Роберта Рождественского и каллиграфию Ольги Алексеенко.
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