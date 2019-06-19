Конфликтная комиссия перепроверила работы астраханских школьников, которые получили нули за ЕГЭ по математике из-за "неправильных" ручек, сообщает РИА "Новости".
Выпускники получили положительные оценки, заверил исполняющий обязанности регионального министра образования и науки Виталий Гутман.
По его словам, двоим школьникам на данный момент баллы засчитали, но окончательная точка в вопросе еще не поставлена.
Гутман высказывает подозрение, что они намеренно использовали такие чернила, чтобы ответы можно было "подтереть".
В связи с этим работы еще дополнительно проверят на наличие следов ластика, чтобы быть уверенными в том, что астраханцы не жульничали.
Еще одна девочка сдавала базовую математику. Она подавала апелляцию из-за веры в то, что скан неправильно отпечатал ее ответы.
После проверки выяснилось, что результаты отпечатаны "бледно, но читаемо". Она получила "не двойку", заверил Гутман, уточнив, что не имеет права разглашать оценки школьников.
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