Лидер ЛДПР Владимир Жириновский разразился яростной тирадой в адрес парламентариев после того, как они отказались принять предложенный его партией законопроект об упрощении получения российского гражданства.
Как сообщает РИА "Новости", он предусматривает возможность быстрой выдачи российского паспорта лицам, которые могут подтвердить русскую национальность хотя бы одного из родителей.
"Вам будет стыдно, – устроил скандал Жириновский. – Возьмите стенограмму заседания и сохраните для потомков, чтобы они знали, что бабушка или дедушка в очередной раз отказали русским в ускорении принятия гражданства".
В качестве примера он привел несколько государств, в том числе из Евросоюза, у которых подобная процедура в порядке вещей.
Видя, что его аргументы не находят понимания у коллег-депутатов, Жириновский в знак протеста демонстративно покинул зал пленарных заседаний Госдумы.
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