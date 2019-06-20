Мессенджер Telegram оснастят новой функцией – геочатом, сообщает nakanune.ru.
Такие группы общения будут подбираться не только по интересам, но и по географическому положению.
В зависимости от настроек создателя чата, в него смогут добавляться пользователи Telegram, находящиеся на расстоянии от него от 100 метров до 6 километров.
Организовывая геочат, пользователь задает не только расстояние, но и тематику, на которую ему нравится общаться. В результате получится двойной отбор: по дислокации и по интересам.
Тем, кто добавляется в чат, будет доступна вся переписка, включая те сообщения, которые были отправлены до его "прихода".
Кроме того, участники смогут "чекиниться", то есть оставлять метку, что он находится в месте, привязанном к геочату.
Новая функция должна появиться вместе с обновлением приложения на Android, iOS и десктопных платформах.
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