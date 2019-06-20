Правительство России решило использовать индивидуальные варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ для каждого выпускника, сообщает газета "Известия".
Так как при использовании традиционного способа с черной гелевой ручкой и бумажными вариантами реализация идеи кажется весьма затруднительной, рассматривается альтернативный метод сдачи экзаменов.
Речь идет об использовании компьютеров. При таком методе программа может генерировать варианты заданий для каждого человека без каких бы то ни было лишних затрат.
При этом одновременно решается проблема списывания и попыток добыть содержание вариантов.
Также не исключается, что аналогичным способом будут проводиться и олимпиады среди школьников.
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