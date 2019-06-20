Опубликовано видео с покидающим заседание Госдумы Жириновским

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с критикой лидера ЛДПР Владимира Жириновского в адрес парламентариев, после которой он покинул заседание Госдумы.
Как сообщалось ранее, Жириновский покинул зал из-за отказа коллег принять законопроект об упрощении получения российского гражданства для иностранных граждан русского происхождения.
Сидящих в зале депутатов Жириновский назвал "предателями русского народа".
ЛДПР предложила упростить выдачу российский паспортов тем, у кого один из родителей может документально подтвердить национальность.
"Вам будет стыдно. Возьмите стенограмму и сохраните для потомков, чтобы они знали, что бабушка или дедушка в очередной раз отказали русским в ускорении принятия гражданства", – завил Жириновский.
Затем он покинул заседание, заявив, что ему "противно находиться" в одном зале с парламентариями, отклонившими его предложение.
Комментарии
Как всегда зажигает. Веселый мужик, эмоционльный )
Спасибо тезка, улыбнул с утра