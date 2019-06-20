Пользователи социальных сетей обсуждают видео, на котором запечатлен автомобиль, дрифтующий па кольце рядом с гипермаркетом "Ашан" в Барнауле.
"Вот такое творится обычно на Малаховском кольце рядом с Ашаном", – гласит комментарий к ролику в паблике barnaul 22.
На видео снят темный автомобиль, который катается по кольцу и "наваливает боком" в тот момент, когда вокруг другие участники дорожного движения раздумывают над тем, как бы не "встретиться" с обладателем сомнительного автомобильного скилла.
Комментарии
Сказочный Д.....!
Последний круг хорошо зашел
Дрифтер так себе из него.
такие мастера скила как правило полные импотенты в обычной парковке когда слева кузак а справа ренжровер
почему у него права не забрали , ну хотя бы штраф за агрессивное вождение то заработал!! Дрифтанул на 5 ку ! пусть платит!