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В салонах МТС доступны переводы наличными по номеру телефона на карты Сбербанка

, ИА "Амител"
Здесь можно сделать мгновенный перевод от 50 до 100 000 рублей
Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Группа компаний МТС и Сбербанк объявляют о запуске сервиса мгновенных переводов на карты клиентов Сбербанка в салонах розничной сети МТС по всей России. Партнерство заключено в рамках развития экосистемы мгновенных переводов Сбербанка по номеру мобильного телефона.

Для перевода наличных средств на карту Сбербанка через терминалы самообслуживания или кассы салонов МТС достаточно знать номер мобильного телефона, привязанного к карте получателя. Для совершения транзакции через кассу необходимо предъявить паспорт. Перевод денежных средств через терминал доступен после того, как клиент хотя бы раз обратился на кассу и прошел идентификацию.

Минимальная сумма перевода составляет 50 рублей, максимальная сумма перевода через кассу – 100 тысяч рублей, максимальная сумма перевода через терминал – 15 тысяч рублей. Комиссия при переводах через кассу составляет 1,5% – минимум 50 рублей, максимум – 1000 рублей, комиссия при переводе через терминал – 2,99%.

Проект реализован на технологической платформе МТС Банка, подконтрольного МТС. Салоны МТС по всей России оказывают не только услуги сотовой розницы, но и финансовые сервисы: POS*-кредитование, денежные переводы, оплату услуг и кредитов, оформление банковских карт МТС Банка. На базе ряда салонов оператора связи открыты совместные офисы продаж МТС и МТС Банка, где также доступны банковские продукты и услуги.

"В рознице МТС постоянно расширяется спектр финансовых услуг, для чего МТС Банк как агрегатор финсервисов Группы МТС ведет активную работу с партнерами – банками, платежными системами и поставщиками услуг. Система мгновенных денежных переводов Сбербанка будет востребована клиентами в офисах продаж МТС при операциях с наличными, а в скором времени мы планируем масштабировать этот сервис и на дистанционные каналы обслуживания", – отметил руководитель блока розничного бизнеса МТС Банка Эдуард Иссопов.

"Сбербанк продолжает развивать экосистему мгновенных денежных переводов. Популярность сервиса постоянно растет, и мы стремимся сделать его еще удобнее для наших клиентов, привлекая новых партнеров и расширяя функции. Мы приветствуем появление в ней нового партнера, Группы МТС, клиенты которой теперь могут быстро и удобно переводить наличные на карты Сбербанка", – отметил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "Платежи и переводы" Игорь Мамонтов.

*ПОС – прим. ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

20.06.2019 10:44
- гость -

Очень ценная услуга!
Спасители! *поцелуйчики*

0  0
20.06.2019 10:44
- гость -

Полтора перевода в месяц окупят ли все затраченные усилия?

0  0
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