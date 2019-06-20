Традиционный краевой литературный фестиваль Роберта Рождественского проходит в Алтайском крае 19-22 июня. В 2019 году в программу включены концерты знаменитых артистов, семинар литераторов, презентации книг, и, конечно, народные гулянья на малой родине поэта – в Косихе. Amic.ru изучил афишу фестиваля и выбрал самые интересные события.
Звезды на Алтае
Одними из самых ожидаемых событий краевого литературного фестиваля имени Роберта Рождественского в 2019 году стали концерты звезд отечественной эстрады Евгения Дятлова и Алены Свиридовой.
Они выступят с сольными концертами в краевой филармонии и поучаствуют в концертной программе на открытой площадке перед краевым театром драмы (ул. Молодежная, 15), а также в с. Косиха. Сольный концерт Свиридовой состоится в 18:30 часов 20 июня, совместное выступление артистов можно увидеть в 18:30 часов 21 июня в Барнауле и в 16:00 часов 22 июня в Косихе.
Открытие фестиваля
Официальное открытие фестиваля Роберта Рождественского состоится в пятницу, 21 июня, в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая. После торжественной церемонии состоятся презентации книги лауреата губернаторской литературной премии имени Роберта Рождественского Виктора Кирюшина "Облака над садом" и сборника стихов Р. И. Рождественского. Также откроется выставка "От сердца. От руки" (стихи Роберта Рождественского, каллиграфия Ольги Алексеенко). Начало в 15:00 часов.
В вечернем концерте перед театром драмы помимо звездных артистов выступит вокальный ансамбль Павла Шаромова (Новосибирская областная филармония) и симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края. Начало в 18:30 часов.
Гулянья в Косихе
В субботу фестиваль продолжится в родном селе поэта – Косихе. Весь день (с 10:00 до 18:00 часов) будут проходить экскурсии по Мемориальному музею Р. И. Рождественского, Косихинской модельной мемориальной районной библиотеке им. Р. И. Рождественского, Косихинскому районному краеведческому музею. Откроется выставка пленэрных этюдов алтайских художников.
В полдень начнется программа на Яру любви. Здесь состоится сразу три фестиваля: песенный, поэтический и фестиваль национальных культур.
В 16:00 часов начнется концертная программа "Мы совпали с тобой", жители Косихи и гости фестиваля услышат заслуженных артистов России Евгения Дятлова и Алену Свиридову, вокальный ансамбль Павла Шаромова (Новосибирская областная филармония). Народные гулянья начнутся в 20:00.
Справка
Советский и российский поэт и переводчик, автор текстов песен Роберт Рождественский родился 20 июня 1932 года в Косихе. С 2017 года в Алтайском крае проводят Рождественские чтения, которые в 2017 году получили статус краевого литературного фестиваля.
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