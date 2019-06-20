Песков рассказал о подготовке Путина к "Прямой линии"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готовится к 17-й ежегодной "Прямой линии" фактически до последней минуты перед трансляцией программы, пишут "Известия".
За сутки до старта "Прямой линии с Владимиром Путиным" количество обращений к президенту превысило 1 млн, но основной объем придет уже непосредственно во время трансляции. По статистике, ежегодно главе государства задают около 2-3 млн вопросов. За все время существования в адрес программы поступило более 34 млн обращений.
Песков подчеркнул, что несколько дней перед эфиром Путин традиционно посвящает подготовке к программе, этот процесс "продолжается фактически до последней минуты".
При этом совещание по подготовке к "Прямой линии", которое прошло в Кремле накануне, длилось пять-шесть часов.
"Формат по-прежнему крайне востребован и обязывает нас к большой работе", — отметил Песков.
По его словам, на некоторые обращения региональные власти и правоохранительные органы отреагировали еще до выхода программы в прямой эфир.
"В этом году, собственно, все начинает сдвигаться с мертвой точки до озвучивания президентом. То есть, стоит только телеканалу показать вопрос, и местные власти уже начинают принимать какие-то меры", — пояснил Песков.
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