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Сиротам хотят предоставить новый вид социальной выплаты

, ИА "Амител"
Новая мера социальной поддержки в виде социальной выплаты на улучшение жилищных условий
Нередко складываются ситуации, когда жилое помещение сиротам не выдают / Фото: static.mk.ru

Нередко складываются ситуации, когда жилое помещение сиротам не выдают / Фото: static.mk.ru

В России может появиться социальная выплата на улучшение жилищных условий для детей-сирот, пишет "Парламентская газета".

Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей планирует рассмотреть на заседании в четверг, 20 июня. Автором документа выступила Саратовская областная дума.

Предлагается предусмотреть возможность предоставления органами государственной власти субъектов РФ новой меры социальной поддержки в виде социальной выплаты на улучшение жилищных условий лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Речь идет о лицах, достигших возраста 23 лет, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений предоставляемой однократно по выбору указанных лиц взамен фактического обеспечения их жилыми помещениями.

Таким образом, как объясняют авторы инициативы, у указанных лиц должно быть право выбора меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями либо в форме предоставления жилого помещения по договору соцнайма из госжилфонда субъекта РФ, либо в форме предоставления социальной выплаты.

Авторы отмечают, что действующим законодательством сохраняется соответствующее право на получение жилого помещения. При этом на практике нередко складываются ситуации, когда жилое помещение, предусмотренное законом, так им и не предоставлено.

"Нередко у вышеперечисленных лиц уже есть семьи, где растут дети, и имеется возможность для софинансирования мероприятий по улучшению жилищных условий. При этом они не могут фактически реализовать свое право, поскольку приватизация жилого помещения возможна только по истечении срока, предусмотренного договором найма специализированного жилого помещения", – говорится в пояснительной записке.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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