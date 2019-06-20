Меры по снижению платы за вывоз мусора оценят в Госдуме

Депутаты трех комитетов Госдумы на совместном заседании в четверг, 20 июня, оценят ход реформы обращения с отходами, и выяснят, какие действия предпринимают в профильных министерствах, чтобы снизить финансовую нагрузку на граждан, пишет "Парламентская газета".
Председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов напомнил, что в марте палата приняла постановление, в котором предлагались пути по снижению платы за вывоз мусора для граждан.
В том числе говорилось о необходимости дифференцировать нормативы накопления твердых коммунальных отходов, стимулировать раздельный сбор мусора и ввести меры социальной поддержки граждан при оплате вывоза мусора.
Депутаты ждут от Минприроды, Минстроя и Федеральной антимонопольной службы конкретных действий по реализации мероприятий, отметил Бурматов.
Также он рассказал, что мониторинг хода реформы обращения с отходами показывает, что в регионах наблюдается ряд проблем. В том числе в отдельных субъектах необоснованно завышают тарифы и нормативы накопления отходов, существует проблема двойных платежей за вывоз мусора, некорректно формируются территориальные схемы по обращению с отходами или их не обсуждают с населением.
К тому же часть регионов вообще не перешла на новую систему обращения с отходами. По словам Бурматова, все эти вопросы поднимут на совместном заседании трех комитетов.
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