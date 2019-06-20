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Разработаны контуры новой пенсионной накопительной системы

, ИА "Амител"
Участник ИПК сможет единовременно пополнить свой счет при назначении пенсии (за счет личных накоплений)
Возможен переход участника системы ИПК из одного НПФ в другой / Фото: fool.com

Возможен переход участника системы ИПК из одного НПФ в другой / Фото: fool.com

Система индивидуального пенсионного капитала в следующем году должна сменить действующую накопительную пенсионную систему, пишет РБК.

Участники системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которую разрабатывают Минфин и ЦБ, смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа, на возможность досрочной выплаты накопленных средств в случае болезни и гарантии Агентства по страхованию вкладов.

Эти положения содержатся в находящейся на межведомственном согласовании версии законопроекта об ИПК. Ее основные положения подтвердил федеральный чиновник.

Однако вопрос о принципе вхождения граждан в систему ИПК по-прежнему не решен, как и вопрос о стандартной ставке отчислений в нее.

В соответствии с документом участнику ИПК по достижении пенсионного возраста либо по истечении 30 лет с момента первого взноса (более ранний срок из двух) в общем случае назначается пожизненная негосударственная пенсия. Рассчитывается она так: все накопленные на пенсионном счете средства умножаются на коэффициент ожидаемого периода выплаты, который рассчитывается НПФ с привлечением актуария. Скорее всего, период дожития будет определяться актуарием на основе половозрастной структуры клиентов конкретного НПФ: если человек решит выйти на пенсию позже, период дожития будет меньше, а пенсия, соответственно, выше, и наоборот.

  • Пожизненная пенсия предполагается "по умолчанию". Она будет индексироваться на величину инфляции, ее выплата с учетом роста цен гарантируется.
  • Участник ИПК сможет единовременно пополнить свой счет при назначении пенсии (за счет личных накоплений), чтобы увеличить размер последующих выплат.
  • Если к моменту назначения пенсии сумма на счете будет слишком мала для пожизненной выплаты (расчетная выплата в пожизненной пенсии не превышает 1/5 социальной пенсии, следует из законопроекта), участник системы получает единовременную выплату.
  • Участник ИПК может по собственному желанию оформить не пожизненную пенсию, а срочную выплату. Например, в течение десяти лет до исчерпания средств на счете. При таком варианте в случае смерти участника остаток на его счете передается по наследству.
  • Пока участнику не назначена пожизненная негосударственная пенсия, он имеет право получить досрочную выплату для оплаты дорогостоящего лечения, следует из законопроекта. Выплата безналичная – по предъявленному счету на оплату медицинских услуг в пределах имеющихся накоплений.
  • После заключения договора с НПФ деньги будут регулярно списываться с банковского счета участника, либо работодатель будет перечислять на его пенсионный счет часть зарплаты.
  • Возможен переход участника системы ИПК из одного НПФ в другой. При этом его отчисления начинают поступать в новый НПФ немедленно, а средства, накопленные в прежнем фонде, вместе с инвестиционным доходом переводятся в новый НПФ только через определенный срок, который пока еще обсуждается.
  • Вознаграждение НПФ, участвующих в системе ИПК, стандартное, следует из законопроекта и слов федерального чиновника: постоянная часть – 0,75% от стоимости чистых активов, составляющих пенсионные резервы ИПК, переменная – не более 15% от инвестдохода.
  • Участнику ИПК гарантируется возврат взносов, если ему еще не назначена пожизненная негосударственная пенсия. Если назначена – гарантируется пенсия не меньше рассчитанной в день назначения.
  • Если управляющий ИПК НПФ лишается лицензии, банкротится, реорганизуется или ликвидируется, АСВ не позднее шести месяцев выплачивает другому НПФ, определенному путем конкурсного отбора, соответствующее гарантийное возмещение. АСВ взамен получает права требования на соответствующую сумму к НПФ с отозванной лицензией и, получив эти деньги, зачисляет их в принадлежащий ему фонд гарантирования ИПК, который формируется из гарантийных взносов, которые платят НПФ, пеней за несвоевременную уплату взносов и т.д.
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

20.06.2019 13:38
- гость -

Участник ИПК сможет единовременно пополнить свой счет при назначении пенсии (за счет личных накоплений), чтобы увеличить размер последующих выплат.
Бггг... То есть есть у тебя деньги, и ты их кому-то отдаешь для того, чтобы тебе их (может быть) когда-нибудь вернули по частям. Большего бреда и придумать сложно.

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20.06.2019 13:53
- гость -

напомнило анекдот про черенок от швабры в зад_нице...

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20.06.2019 13:55
- гость -

Несите свои денежки! (с)

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20.06.2019 14:20
- гость -

Они и вправду народ за круглых идиотов держат...

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