За прямой линией с президентом России Владимиром Путиным будут следить большинство россиян (75%), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
Среди тех, кто намерен следить за "Прямой линией", 29% будут смотреть ее от начала до конца, 12% посмотрят некоторые фрагменты, а 34% узнают ответы президента на интересующие их вопросы позднее в новостях.
Интерес к ответам Путина на вопросы жителей страны проявляют 77% опрошенных, тогда как 22% россиян не выказывают особой заинтересованности.
Не будут следить за "Прямой линией" 10% опрошенных.
"Прямая линия с Владимиром Путиным" начнется в 12:00 в четверг, 20 июня, в Гостином дворе в Москве. Программу в прямом эфире покажут Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР и "Мир".
Опрос проводился 17 июня среди совершеннолетних 1,6 тыс. человек по телефону.
Комментарии
Во, как сказочно мы любим сказки Сказочного!
Что-то время выбрано неудачное... всеж на работе.
Мы же не депутаты, которые работу отменили, что бы послушать, меня не кто не отпускал ради этого с работы, дармоеды, клоуны...
"Ну-ка все вместе, уши развесьте..." (с)
Включите запись трехлетней давности, никто и не заметит. Всё одно и тоже