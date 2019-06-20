Сбербанк заявил о победе над одной из мошеннических схем

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что в России фактически свели к нулю мошенническую схему с кражей денег с помощью установленных на банкоматы скиммеров, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на портал banki.ru.
Скимминг – установка на банкомате спецустройства, которое копирует всю информацию с магнитной полосы вставленной карты, включая CVV- и CVC-коды. Кроме того, с помощью видеокамеры или накладки на клавиатуру мошенники могли также узнать пин-код карты.
"Буквально несколько лет назад все кредитные организации лихорадило от скимминга. Случаи были массовыми, мы научились с этим бороться, и в нашей стране фактически сведен данный вид мошенничества к нулю", – отметил Кузнецов.
Он пояснил, что к такому результату удалось прийти благодаря усилиям правоохранительных органов и самих банков.
Ранее сообщалось, что Сбербанк в плановом режиме намерен отказаться от банкоматов в пользу ресайклеров.
"Технологии развиваются, сегодня мы говорим о том, что в нашей стране самым популярным становятся уже ресайклеры, которые и выдают деньги, и принимают. Их нужно меньше перезаряжать, меньше обновлять деньгами. Они более надежны, хотя "мозги" в них значительно сложнее", – объяснил Кузнецов.
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Ну хорошо, что удалось наконец-то решить эти проблемы! Одной проблемой стало меньше.