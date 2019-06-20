Молодой житель Рубцовского района Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в убийстве 53-летнего мужчины, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
На скамье подсудимых окажется ранее судимый 18-летний парень, который, по версии следствия, совершил преступление в феврале этого года.
"Из-за возникшего конфликта применил к 53-летнему односельчанину удушающий захват шеи рукой. Мужчина скончался на месте от механической асфиксии. О совершенном убийстве обвиняемый сообщил по телефону сотруднику полиции", – уточняют в СКР.
Во время следствия свою вину молодой человек признал полностью. Уголовное дело направлено в суд.
Комментарии
а ничего, что "рубцовчанин" и "житель Рубцовского района" - нетождественные понятия? В Рубцовском районе 17 сёл, вообще-то. И сам Рубцовск в состав района НЕ входит.