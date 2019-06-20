Директор студенческого городка Алтайского госуниверситета, 35-летний Антон Целевич должен возглавить исполком "Единой России" в Барнауле. Его кандидатура единственной предложена на этот пост, решение будет принято на следующей неделе, уточнили в пресс-службе партии.
"Кандидатуру Антона Целевича представил на рассмотрение местный политсовет партии. Решение будет принято 25 июня на заседании президиума регионального политсовета партии", — уточнили в пресс-службе.
Место главы исполкома стало вакантно после ухода политтехнолога Константина Малышева, уехавшего из региона.
Антон Целевич работал в АГУ на разных должностях. Он возглавлял Лигу студентов, был помощником ректора по внеучебной работе.
Как ранее сообщал портал Amic.ru, в ноябре 2018 года сменился глава исполкома партии на краевом уровне. Вместо Андрея Клюзова пост занял депутат АКЗС Денис Голобородько.
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Одним словом ничего не делал, не за что не отвечал. Деятель политический.