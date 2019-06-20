Энергетики завершили благоустройство после ремонта электрических сетей

Барнаульские энергетики восстановили тротуары, плитку и газоны, поврежденные во время ремонта электрических сетей. Всего благоустройство провели по 71 адресу, из них на 45 объектах заменили асфальт, на 26 участках специалисты отремонтировали электрические сети без вскрытия дорожного полотна.
Как рассказал главный инженер "Барнаульской сетевой компании" Андрей Лавринец, к электроэнергетикам вопросов по восстановлению дорог и тротуаров в местах проведения земляных работ не возникает. В организации отлажена и действует эффективная система по восстановлению благоустройства, где особое внимание уделено срокам и качеству выполнения.
"Чтобы сохранить дорожное полотно и не создавать неудобства для движения транспорта, используем современные технологии, например, метод горизонтального направленного бурения. Он позволяет прокладывать кабельные линии без вскрытия грунта", – подчеркнул Лавринец.
Отметим, в зимнее время основной объем земляных работ, связанный с устранением повреждений на электросетях, был выполнен в Центральном, Ленинском и Индустриальном районах города.
Комментарии
Нет, слов молодцы.
на поселке Школа Садоводов, накапали, нарыли, лент намотали возле детской площадки......... и всё пока. 2-3 человека и трактор