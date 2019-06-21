Пятница, 21 Июнь, 08:44

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,39
€ 71,55
Обь
415см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Прямая линия с Путиным-2019День поля - 2019ЕГЭ-2019
Новости

Депутаты АКЗС лишат себя ежемесячных компенсаций и введут новые

, ИА "Амител", Александра Черданцева
До сих пор такая выплата составляла 30 тысяч рублей в месяц
Сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания, скорее всего, откажутся от ежемесячных компенсаций в 30 тысяч рублей. Но вместо них введут новые правила получения выплат. Вопрос внесен в повестку сессии, которая пройдет 26 июня. Поправки в закон будут приняты сразу в двух чтениях. Но, по данным портала Amic.ru, однозначного мнения у народных избранников до сих пор нет.

В случае принятия в законе будет такая формулировка: "Депутату производится компенсационная выплата для возмещения расходов, связанных с осуществлением им своих полномочий, а также расходов, связанных с осуществлением помощниками депутата своей деятельности", в том числе и билетов для проезда по депутатской деятельности. А вот возмещать расходы на связь больше не будут.

Иными словами, теперь депутаты будут получать компенсацию только на основании предоставленных документов (чеков) о тратах в рамках своей депутатской деятельности. Сколько потратил – столько получишь.

Однако размер компенсации законом не устанавливается, а будет установлен отдельным постановлением АКЗС. Там же будут прописаны виды расходов и порядок их возмещения.

До сих пор депутаты ежемесячно получали компенсационную выплату для возмещения расходов, связанных с осуществлением полномочий и деятельности помощников. Речь о сумме в 30 тысяч рублей.

Эта норма стала проводом для протеста прокуратуры. В ведомстве посчитали, что установление выплаты с учетом их безусловности, периодичности и единого для всех размера фактически представляют собой денежное вознаграждение. А право получать вознаграждение имеют только те депутаты, которые официально трудоустроены в АКЗС. Остальные не должны получать подобную "зарплату".

Напомним, что депутаты неоднозначно восприняли протест прокурора. Многие негативно восприняли новость, что им придется отказаться от "лишних" 30 тысяч рублей. Сейчас рассматриваются иные варианты получения такой компенсации. Окончательное решение будет принято 26 июня.

Кстати, барнаульские депутаты, получив такое представление, от компенсаций сразу отказались. А получали они по шесть тысяч рублей в месяц.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Парламент Алтайского края
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

21.06.2019 08:09
- гость -

Да уж, работа тяжёлая и ответственная, если не тот закон примешь, могут и под суд отдать. А эти бесконечные заседания - на них же ни прилечь ни на минутку, а дремать с открытыми глазами сидя научились ещё не все народные избранники.
К тому же длительное сидение развивает геморрой, многие заболевания позвоночника и сосудов, а также образуются мозоли на главных мыслительных органах депутатов.
Плюс повышенные оклады развивают склонность к перееданию, как следствие, к тяжёлым формам ожирения и снижению чувствительности не только кожи (а все депутаты становятся в иной или иной форме толстокожими), но и к полной атрофии органов чувств, после чего, они уже никогда не могут познать в полной мере радость от любого выпитого напитка и съеденной пищи.
Дорогие законотворцы, так будте же гуманны прежде всего к себе, ведь, как говорят психологи, человек не любящий себе, не может любить окружающих. А на вашей многотрудной стезе, как никогда важно находится в добром здравии и настроении.
Не лишайте себя последних средств к существованию, назовите компенсацию пособием и увеличите ее вдвое, как вы это умеете.
И последнее -

0  0
21.06.2019 08:10
1

Т.е. рамки в 30 тыс.руб. отменят и будут тратить гораздо больше. Ну чтож - в очередной раз поимели народонаселение.

0  0
21.06.2019 08:16
krash

Похоже не хватало им 30 тыщ, и ездили эконом классами, ну теперь полетят на бизнессклассах, отдавать чеки будут, и получать компенсацию за комфорт

0  0
21.06.2019 08:19
13

(окончание)
Как можно меньше работайте, берегите своё, не побоюсь этого слова, драгоценное здоровье - принимаете, как можно меньше законов мы, ваш электорат, это переживём!

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
08:34
Компьютерные игры могут получить возрастные маркеры 1
08:17
Принимаем: депутаты обсудили исполнение бюджета Алтайского края в прошлом году 0
08:06
Виктор Цой: 10 фактов из жизни легендарного музыканта, о которых мало кто слышал 18
07:51
Заходи и живи: как выбрать качественный вариант нового жилья с готовым ремонтом 0
07:43
Живи вкусно: топ-8 рецептов освежающих летних напитков 0
07:34
Нарушение потенции, климакс и бесплодие: мифы о мужском здоровье и мнение врача 1
07:19
Депутаты АКЗС лишат себя ежемесячных компенсаций и введут новые 4
07:04
5 причин, почему путешествовать на машине – это круто 0
06:54
Летнее солнцестояние: почему славяне верили, что этот день меняет судьбы 0
06:48
Дом на опушке и с 16 соснами во дворе продают под Барнаулом за 14,9 млн рублей 1
06:32
Первые скейтборды: как это было 0
06:17
Ветрено и до +28: прогноз погоды в Алтайском крае на 21 июня 0
06:08
Не пожелаю такого никому: строитель саркофага в Чернобыле о сериале и реальности 3
06:01
Парламентский десант: что такое День АКЗС и зачем депутаты выезжают в села 2
05:56
Россиянам напомнили о пользе морского отдыха для детей 0
04:56
Педагогу объяснили зарплату в 15 тысяч рублей после "Прямой линии с Путиным" 4
03:01
Штрафы за пьяную езду вернули в законопроект о стоимости ОСАГО 0
02:01
Штурм парламента оппозиционерами начался в Грузии 0
01:25
Представлена обновленная версия самого мощного электрического гиперкара Battista 0
00:14
Ученые нашли новый вид червя, который ест камни и испражняется песком 2
23:47
Сыну генерала ФСБ дали 10 лет строгого режима за сбыт наркотиков 1
23:41
Предложено платить детские пособия нуждающимся семьям вдвое дольше 0
23:33
Минобороны предложило сажать на 5 лет за осквернение памятников воинам 5
22:55
МВД начало проверку после избиения подростками школьника с ДЦП 1
22:32
Медведев: необходимо свести к минимуму риски биологических угроз 0
22:15
Французское издание решило выпускать новости в формате телесериала 0
21:47
Путин: миллионы россиян не имеют доступа к чистой воде 1
21:15
Путин: появление в регионах инкогнито не даст полной картины происходящего 2
20:53
Умер владелец "Уралсиба" Владимир Коган, получивший 81 млрд на спасение банка 3
20:23
Евросоюз продлил на год санкции против России по Крыму 0
20:06
Путин на примере аэропорта Горно-Алтайска разобрал проблему цен в авиасообщении 2
19:15
Обращение к Путину из Белокурихи прокомментировали в Минобрнауки Алтая 10
19:08
Коротко о главном: прямая линия с Путиным, суд по делу Седова и "День поля"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 20 июня
18:53
Идею ввести психологический тест для водителей изучат в Минздраве 0
18:21
Путин: США и дальше будут сдерживать Россию, даже если выполнить их требования 4
18:03
Call-центр "Прямой линии с Путиным" подвергся DDoS-атаке из-за рубежа 1
17:49
Путин отреагировал на вопрос о "банде патриотов" из "Единой России" 3
17:33
Песков: уровень зарплат по стране выдерживается, а иногда не выдерживается 6
17:21
Прокуратура выявила факты двойной платы за вывоз мусора в Алтайском крае 1
17:02
Правительство "назначит" единственного оператора дорожных камер 6
16:51
Зимой будет светло: энергетики отремонтируют более 7 тыс. км ЛЭП на Алтае 0
16:32
Выпускников АлтГТУ приглашают на работу в крупнейшие машиностроительные компании 2
16:31
Путин ответил на вопрос: "Когда жизнь наладится?" 14
16:23
Новая федеральная трасса на Казахстан может появиться в Горном Алтае 1
16:12
Силовики изъяли снятое на квадрокоптер обращение к Путину о сокращениях в ЦРБ 3
16:01
Бензин резко подешевел в Красноярске перед "Прямой линией с Путиным" 5
15:48
Запутались в ямах: власти заявили, что дыру в асфальте заделали, а она есть 2
15:34
Ученые рассказали о наркотиках древних жителей Республики Алтай 3
15:23
Юная рубцовчанка гналась за легкими деньгами, а получила пять лет колонии 2
15:14
Жительница Алтая получила срок за неуплату алиментов для своих же детей 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.