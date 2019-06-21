Депутаты Алтайского краевого Заксобрания, скорее всего, откажутся от ежемесячных компенсаций в 30 тысяч рублей. Но вместо них введут новые правила получения выплат. Вопрос внесен в повестку сессии, которая пройдет 26 июня. Поправки в закон будут приняты сразу в двух чтениях. Но, по данным портала Amic.ru, однозначного мнения у народных избранников до сих пор нет.
В случае принятия в законе будет такая формулировка: "Депутату производится компенсационная выплата для возмещения расходов, связанных с осуществлением им своих полномочий, а также расходов, связанных с осуществлением помощниками депутата своей деятельности", в том числе и билетов для проезда по депутатской деятельности. А вот возмещать расходы на связь больше не будут.
Иными словами, теперь депутаты будут получать компенсацию только на основании предоставленных документов (чеков) о тратах в рамках своей депутатской деятельности. Сколько потратил – столько получишь.
Однако размер компенсации законом не устанавливается, а будет установлен отдельным постановлением АКЗС. Там же будут прописаны виды расходов и порядок их возмещения.
До сих пор депутаты ежемесячно получали компенсационную выплату для возмещения расходов, связанных с осуществлением полномочий и деятельности помощников. Речь о сумме в 30 тысяч рублей.
Эта норма стала проводом для протеста прокуратуры. В ведомстве посчитали, что установление выплаты с учетом их безусловности, периодичности и единого для всех размера фактически представляют собой денежное вознаграждение. А право получать вознаграждение имеют только те депутаты, которые официально трудоустроены в АКЗС. Остальные не должны получать подобную "зарплату".
Напомним, что депутаты неоднозначно восприняли протест прокурора. Многие негативно восприняли новость, что им придется отказаться от "лишних" 30 тысяч рублей. Сейчас рассматриваются иные варианты получения такой компенсации. Окончательное решение будет принято 26 июня.
Кстати, барнаульские депутаты, получив такое представление, от компенсаций сразу отказались. А получали они по шесть тысяч рублей в месяц.
Комментарии
Да уж, работа тяжёлая и ответственная, если не тот закон примешь, могут и под суд отдать. А эти бесконечные заседания - на них же ни прилечь ни на минутку, а дремать с открытыми глазами сидя научились ещё не все народные избранники.
К тому же длительное сидение развивает геморрой, многие заболевания позвоночника и сосудов, а также образуются мозоли на главных мыслительных органах депутатов.
Плюс повышенные оклады развивают склонность к перееданию, как следствие, к тяжёлым формам ожирения и снижению чувствительности не только кожи (а все депутаты становятся в иной или иной форме толстокожими), но и к полной атрофии органов чувств, после чего, они уже никогда не могут познать в полной мере радость от любого выпитого напитка и съеденной пищи.
Дорогие законотворцы, так будте же гуманны прежде всего к себе, ведь, как говорят психологи, человек не любящий себе, не может любить окружающих. А на вашей многотрудной стезе, как никогда важно находится в добром здравии и настроении.
Не лишайте себя последних средств к существованию, назовите компенсацию пособием и увеличите ее вдвое, как вы это умеете.
И последнее -
Т.е. рамки в 30 тыс.руб. отменят и будут тратить гораздо больше. Ну чтож - в очередной раз поимели народонаселение.
Похоже не хватало им 30 тыщ, и ездили эконом классами, ну теперь полетят на бизнессклассах, отдавать чеки будут, и получать компенсацию за комфорт
(окончание)
Как можно меньше работайте, берегите своё, не побоюсь этого слова, драгоценное здоровье - принимаете, как можно меньше законов мы, ваш электорат, это переживём!