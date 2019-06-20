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Запутались в ямах: власти заявили, что дыру в асфальте заделали, а она есть

, ИА "Амител"
Жители Барнаула два месяца пытаются добиться, чтобы заделали яму на проспекте Красноармейском

Барнаульцы два месяца пытаются добиться, чтобы на проспекте Красноармейском залатали яму, власти же утверждают, что асфальтовое покрытие уже давно восстановлено. В поисках справедливости горожанка Елена обратилась в редакцию ИА "Амител" . И оказалось, что правы и те и другие. 

Читательница:

"В апреле 2019 года провалился асфальт на тротуаре напротив дома по пр. Красноармейскому, 69Б. О данном факте 21.04.2019 г. было сообщено в администрацию Центрального района. Ответ на обращение был получен только через два месяца (19.06.2019 г.). В этом ответе указано, что по состоянию на 06.05.2019 г. асфальтовое покрытие восстановлено силами МБУ "Автодорстрой". Но по факту никакие работы не проводились, асфальтовое покрытие до сих пор разрушено".

На фотографиях, которые она предоставила в редакцию, видно, что яма на указанном участке действительно имеется.

 

Так выглядит яма в июне 2019-го года.

Так выглядела яма на проспекте Красноармейском в апреле 2019 года. А ниже ответ из администрации Центрального района:

"Раньше на противоположной стороне Красноармейского в подобную яму провалилась машина (около гостиницы "Турист"), но видимо власти это ничему не научило. Ждут, когда здесь тоже произойдет несчастный случай, и в эту яму кто-то провалится….", – пишет женщина.

Напомним, в мае 2016 года в Барнауле на проспекте Красноармейском около гостиницы "Турист" действительно провалилась иномарка. Обвал асфальта произошел из-за опрессовки сетей. 

Однако в Центральном районе на вопрос корреспондента ИА "Амител" ответили, что яма по указанному адресу все-таки заделана. И выслали подтверждающее фото:

Как видно на снимке – действительно, яма заделана. Но не там.

В администрации района предположили, что ям на данном участке было несколько, поэтому и произошла путаница. До конца текущей недели обещают устранить и ту яму, которая вызывает беспокойство горожан.  

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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