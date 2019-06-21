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Принимаем: депутаты обсудили исполнение бюджета Алтайского края в прошлом году

, ИА "Амител"
В краевом парламенте прошли публичные слушания
Фото: akzs.ru

Фото: akzs.ru

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания обсудили исполнение бюджета региона в 2018 году. Публичные слушания по отчету прошли в парламентском центре 19 июня.

По словам председателя краевого парламента Александра Романенко, публичные слушания – обязательная процедура для завершения финансового года.

Председатель комитета АКЗС по бюджету и налогам Владимир Устинов рассказал, что в течение года депутаты три раза вносили поправки в бюджет. Это связано с выделением краю дополнительных средств из федерального бюджета. Деньги пошли на увеличение расходов заработной платы бюджетникам, соцподдержку граждан, на поддержку семьи и детей, дорожного фонда Алтайского края.

"Для обеспечения финансовой стабильности бюджетов районов и городов в 2018 году дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов увеличена с 300 млн рублей до 850 млн рублей; выделена субсидия на частичную компенсацию дополнительных расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением с 1 мая 2018 года минимального размера оплаты труда – в сумме 1,9 млрд рублей", – сказал он.

В целом краевой бюджет был исполнен в объеме 102 млрд рублей, что на 20% выше уровня 2017 года. По словам зампредседателя правительства края, министра финансов Алтайского края Данила Ситникова, налоговые и неналоговые доходы составили 54,2 млрд рублей (+ 10%), безвозмездные поступления – 47,7 млрд (+ 35%).

Основные местные источники пополнения бюджета – налог на доходы физических лиц (17,6 млрд рублей, плюс 32,5%), налог на прибыль организаций (14 млрд рублей, плюс 26%), акцизы (11,6 млрд рублей, плюс 21,5%).

Кстати, председатель Счетной палаты Алтайского края Виктор Миненок предложил более внимательно отнестись к поступлениям в бюджет от использования земли и имущества.

На расходы из краевого бюджета было потрачено 93,2 млрд рублей, что на 12% больше, чем годом ранее. В том числе 66 млрд рублей пошло на социальные расходы. По словам главы комитета по социальной политике Татьяны Ильюченко, все социальные обязательства бюджета Алтайского края исполнены в полном объеме.

16 млрд рублей было направлены по статье "Национальная экономика" (АПК, лес, дороги, транспорт), 4,1 млрд переданы местным бюджетам.

Профицит составил 8,7 млрд рублей.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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