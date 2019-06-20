В Забайкальском крае сотрудники силовых структур изъяли видеообращение жителей села Красный Чикой к президенту России Владимиру Путину, снятое на квадрокоптер, сообщает "Чита.Ру".
Как рассказал участник съемок, жители в своем обращении рассказали о сокращении персонала Красночикойской центральной районной больницы из-за большой кредиторской задолженности учреждения.
Для съемок участники выстроились в слово SOS на местном аэродроме, где простояли полчаса. В мероприятии также участвовали сотрудники ЦРБ.
Председатель районного совета депутатов Светлана Стрекаловская уточнила, что записи изъяли под предлогом, что у участников не было разрешения на полеты квадрокоптера.
Отмечается, что жители села и сотрудники ЦРБ не стали отчаиваться и заново записали обращение, и отправили его президенту.
Комментарии
бедные люди... к кому они обращаются? к гаранту их бедственного положения?
"Уважаемый людоед, нам стало известно, что вы едите людей живыми - это не гуманно. Просим вас усыплять этих несчастных перед вашей трапезой или хотя бы завязывать им глаза. Заранее спасибо с надеждой на вашу доброту и отзывчивость..."(с)
Поди еще в 18-м дружно за него голосовали... А все надеются, наивные..