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Силовики изъяли снятое на квадрокоптер обращение к Путину о сокращениях в ЦРБ

, ИА "Амител"
Жители села и сотрудники ЦРБ не стали отчаиваться и заново записали обращение
Для съемок участники выстроились в слово SOS / Фото: chita.ru

Для съемок участники выстроились в слово SOS / Фото: chita.ru

В Забайкальском крае сотрудники силовых структур изъяли видеообращение жителей села Красный Чикой к президенту России Владимиру Путину, снятое на квадрокоптер, сообщает "Чита.Ру".

Как рассказал участник съемок, жители в своем обращении рассказали о сокращении персонала Красночикойской центральной районной больницы из-за большой кредиторской задолженности учреждения.

Для съемок участники выстроились в слово SOS на местном аэродроме, где простояли полчаса. В мероприятии также участвовали сотрудники ЦРБ.

Председатель районного совета депутатов Светлана Стрекаловская уточнила, что записи изъяли под предлогом, что у участников не было разрешения на полеты квадрокоптера.

Отмечается, что жители села и сотрудники ЦРБ не стали отчаиваться и заново записали обращение, и отправили его президенту.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

20.06.2019 16:24
Гонец из Пензы

бедные люди... к кому они обращаются? к гаранту их бедственного положения?

0  0
20.06.2019 16:27
- гость -

"Уважаемый людоед, нам стало известно, что вы едите людей живыми - это не гуманно. Просим вас усыплять этих несчастных перед вашей трапезой или хотя бы завязывать им глаза. Заранее спасибо с надеждой на вашу доброту и отзывчивость..."(с)

0  0
20.06.2019 16:29
- гость -

Поди еще в 18-м дружно за него голосовали... А все надеются, наивные..

0  0
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