Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перед "Прямой линией" с президентом заявил, что уровень зарплат согласно майским указам в среднем по стране выдерживается, сообщает РИА "Новости".
"В среднем по стране, например, по майским указам уровень зарплат действительно выдерживается, но, конечно, получаются какие-то отдельные ситуации, где эти параметры не выдерживаются. И граждане об этом пишут", – сказал Песков.
Как отметил Владимир Путин в ходе "Прямой линии", средняя номинальная зарплата в России в этом году выросла до порядка 44-45 тыс. рублей с 33,2 тыс. в 2017 году.
Также Путин ответил на вопрос о том, когда в стране наладится жизнь, признав, что жить стало тяжелее: "Это действительно так".
"Несколько лет назад мы столкнулись сразу с несколькими шоками... Реальные доходы падали несколько лет", – отметил глава государства.
Путин подчеркнул, что в данный момент ситуация налаживается.
Комментарии
Он такой няшка! Пальчиками постоянно так вжюк вжюк,вжюк вжюк-как Кабаева!
Вот интересно, а если при учете статистики вычеркнуть население москвы (специально написал с маленькой буквы, потому что эти люди нам еще и законы выдумывают исходя из средней ЗП по стране).... Или например депутатов и других чиновников.... сколько будет... 15.. 25 или что....???