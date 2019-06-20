Call-центр, принимающий звонки на "Прямую линию" с президентом России Владимиром Путиным, подвергся массированной DDoS-атаке из-за рубежа.
"Коллеги, для начала скажу, что наш call-центр только что подвергся массированной DDoS-атаке из-за рубежа. Видимо, те сбои в видеозвонках, которые были, как раз были с этим связаны", — рассказала одна из ведущих мероприятия.
Отмечается, что специалисты смогли отразить атаку.
"Работа приложения восстановлена, мы продолжаем принимать звонки", — добавила ведущая.
По ее словам, число обращений к президенту в настоящее время "приближается к двум миллионам".
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян написала в своем Telegram-канале, что "DDoS атака, которая положила приложение "Москва Путину", была с Украины".
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