Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" прокомментировал проблему с ростом цен на авиабилеты. Для примера был выбран восстановленный аэропорт Горно-Алтайска, расположенный в Республике Алтай, которая имеет огромный туристический потенциал, но вот цены на перелеты в последнее время в России сдерживают рост туристического потока. Как оказалось, не только на Алтае.

"Мы работаем в аэропорту Горно-Алтайска, где только что совершил посадку самолет L-410. Это рейс из Новосибирска. Он доставил 17 пассажиров. Да, самолет небольшой, но вполне себе комфортный. Самое главное, что он совершает регулярные перелеты в Новосибирск и Красноярск, и это именно прямые перелеты, а не через Москву, как было раньше. Сам аэропорт был восстановлен в 2011 году после 20-летнего простоя. Здесь построили новую взлетно-посадочную полосу, новы аэровокзальный комплекс, новую диспетчерскую вышку, установили новое аэронавигационное оборудование. И теперь здесь могут садиться и взлетать все типы среднемагистральных самолетов", — рассказал корреспондент.

Он отметил, что люди охотно летят на Алтай. Сам аэропорт, по его словам, был сделан прежде всего в интересах туристов, для которых открываются новые направления: "Поток туристов сейчас уже больше 2 млн человек. А для местных жителей аэропорт — это новые рабочие места и новые зарплаты".

А вот "новых зарплат" на билеты хватает не всем. Билет в Новосибирск из этого аэропорта стоит около 3800 рублей, в Красноярск — 4900 рублей.

"Это дороговато, для наших жителей — дороговато. У нас здесь не такие большие зарплаты", — отметил сотрудник аэропорта, добавив, что есть возможность принимать гораздо больше самолетов, чем прилетает туда сегодня. Пропускная способность аэропорта — 155 человек в час.

Отмечается, что у республиканского руководства есть планы по развитию собственного авиасообщения с отдаленными районами, куда по горным дорогам ехать можно целые сутки, а на самолете -1,5-2 часа.

"Люди мечтают, чтобы авиасообщение развивалось. А самое главное — чтобы тарифы были человеческие", — заключил корреспондент.

Путин в ответ рассказал, в чем причина высоких тарифов: "Что касается этого аэропорта, хорошо очень его знаю. Он строился, честно говоря, по моему прямому указанию, потому что летать туда можно было только через Барнаул. А это никак не способствовало развитию туристического потенциала, а он там просто колоссальный. Авиаперевозки растут. А вот то, что растут тарифы непомерно — здесь ничего хорошего нет. Правительство, конечно, предпринимает необходимые шаги. Во-первых, мы сохранили НДС на все авиационные перевозки, в том числе и через Москву, а те авиационные перевозки, которые осуществляются не через Москву, там НДС обнулен. Это хорошая мера, но возникли другие проблемы. Они связаны, прежде всего, с затратами в целом на обслуживание самолетов в аэропортах. И одна из основных проблем, на мой взгляд, это стоимость авиационного керосина. Откуда возникла эта проблема? Возникла она из того, что правительство начало осуществлять так называемый налоговый маневр. Заключается он в том, что мы начали отказываться от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и заменять эту меру повышением налога на добычу полезных ископаемых — НДПИ. Чтобы компенсировать компаниям возможные потери и стабилизировать рынок было принято решение о так называемом обратном акцизе. Это оказалось недостаточным, поэтому правительство должно было в ручном режиме, в режиме реального времени, решать проблемы, связанные с ростом цен на топливо. Придумали еще один механизм, который заключается в том, что компаниям возвращается часть средств, которые они как-бы недополучили, если бы реализовывали нефть и нефтепродукты на внешнем рынке. Договорились, что в этом году цена отсечения - 55 долларов за баррель".

"В чем проблема? А проблема в том, что в эти меры стабилизации на внутреннем рынке не включили авиационное топливо. Не включили просто. Моторное топливо — все бензины, дизельное — включили, а авиационный керосин — не включили. И это проблема. Цена в прошлом году скакнула на авиационное топливо на 30%, а на билеты — на 9,5%. У нас никогда такого не было. Рост составлял обычно в год 2%, здесь сразу почти 10%. В цене билета 30% — это цена авиационного топлива", — продолжил президент.

"Я разговаривал по этому поводу с правительством, с теми кто за это отвечает. Хочу еще раз напомнить, это явное упущение и оно должно быть немедленно исправлено", — заключил Путин.