Умер владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган, передает ТАСС со ссылкой на представителя семьи банкира Ирину Волину.
"Владимир ушел из жизни", — сказала Волина.
Ранее сообщалось, что Коган перенес инсульт в июле прошлого года. Тогда в банке "Уралсиб" заявляли, что кредитная организация не планирует менять состав и структуру правления и наблюдательного совета в связи с состоянием здоровья основного бенефициара.
Владимир Коган начал санировать "Уралсиб" в ноябре 2015 года. Тогда он получил от ЦБ 81 млрд рублей на спасение банка, два кредита выдавались на шесть и десять лет. В результате санации Коган стал владельцем почти 82% акций банка, а его прежний владелец Николай Цветков сохранил миноритарную долю — около 12%.
Сейчас в банке выстроена система корпоративного управления, соответствующая принятым стандартам: создан наблюдательный совет — в него входит Евгений Коган (сын Владимира Когана), председателем был Владимир Коган — и правление. Оперативным руководством занимается правление и его председатель Константин Бобров.
Комментарии
На похороны-то хоть деньги сеть? Или скинемся???