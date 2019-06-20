Новая федеральная трасса с выходом на Казахстан может появиться в Горном Алтае – этот вопрос обсудили в Москве временно исполняющий обязанности главы республики Олег Хорохордин и министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Как сообщили в пресс-службе правительства Горного Алтая, по словам Хорохордина, перспективным направлением для Республики Алтай является дорога Черга – Беш-Озек – Усть-Кан – Талда – Карагай – граница Казахстана протяженностью 257,6 километра.
При этом отрезок в 25 километров от села Карагай до границы еще необходимо построить. Появление транспортной артерии обеспечит выход на города горнодобывающей и металлургической промышленности Восточного Казахстана, а также на крупный транспортный узел, где сходится сразу несколько европейских маршрутов.
Олег Хорохордин также заметил: "Немаловажно, что при обеспечении транспортного сообщения с Казахстаном также прогнозируется увеличение объемов экспорта сельхозпродукции, продукции пищевой и деревообрабатывающей промышленности из Республики Алтай в Восточно-Казахстанскую область, а также увеличение туристического потока из Казахстана в Республику Алтай".
В этой связи врио главы региона обратился к министру с просьбой оказать содействие в выделении субсидии в размере 4,2 миллиарда рублей на реконструкцию участка дороги, а также рассмотреть возможность дальнейшей передачи указанной трассы в федеральную собственность.
По словам Евгения Дитриха, данный вопрос будет тщательно изучен.
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Остатки леса вывезут в Китай по этой дороге.