Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" ответил на вопрос о том, когда в стране наладится жизнь.
Данный вопрос был сформулирован исходя из того, что на "Прямую линию" поступало множество обращений об ухудшении условий жизни, маленьких зарплатах и так далее.
Президент, высказываясь о том, что жить стало тяжелее, признал: "Это действительно так".
"Несколько лет назад мы столкнулись сразу с несколькими шоками... Реальные доходы падали несколько лет", – отметил глава государства, добавив, что в данный момент ситуация налаживается.
Также он отметил, что государство делает серьезные шаги для улучшения жизни граждан, напомнив, что увеличение заработных плат в стране коснулось без малого 44 миллионов россиян.
Также он высказался о национальных проектах и иных шагах, которые призваны улучшить жизнь россиян.
Комментарии
Средняя зарплата 45 тысяч, сказал Гарант.
бла-бла-бла... у него всё хорошо!
у них налаживается? да, у них налаживается
Идет кривая линия с Президентом.
т.е. никогда
Какие большие макароны
Старческое покашливание вселяет надежду!
Средняя зарплата у медиков 77 тысяч, сказал Гарант.
да хоть бы у дерепаски наладилась, а мы то уж как нибудь
Э, м, э, сказал Гарант.
Э..эээээээээээ