Тепло до +28 градусов и ветер прогнозируют синоптики в Алтайском крае в пятницу, 21 июня.
"Преимущественно без осадков, в утренние часы местами туман", – говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры составят +23...+28 градусов. Ветер будет северо-восточный, 2-7 метров в секунду с усилением до 8-13 метров.
В Барнауле будет преимущественно без осадков, утром местами туман. Днем в краевой столице температуры воздуха составят +24...+26 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.
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