"Чем раньше, тем лучше" – эта поговорка имеет к онкологии самое непосредственное отношение, ведь если диагностировать болезнь на ранней стадии, для успешного излечения есть все шансы. Ежегодно в Алтайском крае регистрируют порядка 11 тысяч онкологических заболеваний: при этом у женщин лидирует рак молочной железы, а у мужчин – рак легких и предстательной железы. Далее идет рак кожи, рак щитовидной железы и колоректальный рак. И зачастую люди приходят к врачу в последний момент, когда исправить ситуацию уже нельзя, забывая о том, что ежегодное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров – реальная возможность оградить себя от страшного приговора. Какие обследования нужно проходить, чтобы своевременно выявить онкологию, и как сделать это бесплатно – разбираемся с порталом Amic.ru.

ОНКОСКРИНИНГИ: КОМУ И КАК ЧАСТО ПРОХОДИТЬ

Рак может протекать абсолютно бессимптомно, поэтому обнаружить его поможет регулярная диспансеризация. К слову, с мая текущего года вступили в силу новые правила прохождения этой процедуры гражданами: теперь население, начиная с 21 года, будет проходить ее раз в три года, а с 40 лет – ежегодно. Особое внимание будет уделяться раннему выявлению онкологии: для этого людям от 40 лет будут проводить скрининги, осматривая на визуальные признаки онкологических заболеваний. Также им предложат сдать анализы крови, измерить внутриглазное давление и пройти иные процедуры. Все эти обследования можно пройти по полису ОМС в поликлинике по месту жительства (прикрепления) совершенно бесплатно.

Татьяна Владимировна Синкина, заведующая поликлиникой "Надежда" Алтайского краевого онкоцентра, кандидат медицинских наук, отмечает: "Каждый человек ежегодно должен проходить обследование в смотровом кабинете. Там вас проверят на наличие опухолей наружных локализаций. Кроме того, необходимо пройти флюорографию раз в год, поучаствовать в скрининговых программах, профосмотрах, диспансеризации. Это тот необходимый минимум, который нужно в определенном возрасте проходить. Своевременное выявление и лечение "предраковых заболеваний" позволяет предупредить возникновение рака, сохранить жизнь и предотвратить нелегкие виды лечения".

К слову, в крае на сегодняшний день имеется положительная динамика выявления злокачественных заболеваний на ранней стадии: наилучшие результаты в этом плане показывают Завьяловский, Курьинский, Тогульский, Топчихинский районы и Белокуриха, и о 27% всех онкозаболеваний в Алтайском крае становится известно как раз во время профосмотров.

ЕСЛИ ДИАГНОЗ ПОДТВЕРДИЛСЯ

В этом году мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями приобретают особую государственную поддержку в рамках национального проекта "Здравоохранение": в планах – расширить возможности для получения амбулаторной помощи, увеличить финансирование объемов химиотерапевтического лечения.

Здесь главное – не упустить время: именно поэтому существует такое понятие как "предельные сроки ожидания медицинской помощи". С 2018 года в программе государственных гарантий для онкопатологии установлены предельно допустимые сроки предоставления медицинской помощи: пациент должен быть осмотрен в первичном онкологическом кабинете или первичном онкологическом отделении медицинской организации в срок не позднее пяти рабочих дней с даты получения направления на консультацию, а специализированное лечение должно быть начато не позднее 15 календарных дней с даты установления предварительного диагноза онкологического заболевания. Контроль за своевременностью обследования и лечения, назначаемого врачами, возложен на страховые медицинские организации.

Лекарственное обеспечение при проведении химиотерапии в условиях дневного или круглосуточного стационара осуществляется также за счет средств ОМС: это значит, что при получении направления на госпитализацию пациенту не нужно получать препарат по рецепту в аптеке или приобретать за свой счет.

В 2019 году у застрахованных появится больше возможности лечиться современными и эффективными препаратами. При амбулаторном лечении лекарства предоставляются онкологическим больным по рецептам врачей бесплатно. А если пациенту устанавливается инвалидность, он получает право на набор социальных услуг (так называемый "соцпакет"), в том числе может бесплатно получать лекарственные препараты при нахождении в другом регионе.

На все вопросы, касающиеся бесплатной диагностики и лечения онкологии, вам ответят по телефону: 8 800 200 92 04.

Алтайский филиал ООО "СМК "РЕСО-Мед"

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Отдел по защите прав застрахованных:

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