Пятница, 21 Июнь, 07:16

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,39
€ 71,55
Обь
415см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Прямая линия с Путиным-2019День поля - 2019ЕГЭ-2019
Новости

Дом на опушке и с 16 соснами во дворе продают под Барнаулом за 14,9 млн рублей

, ИА "Амител"
Коттедж площадью 320 квадратных метров находится в Фирсовой Слободе

Фото: avito.ru

Коттедж площадью 320 квадратных метров продают в поселке Фирсова Слобода под Барнаулом за 14,9 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

"Дом с подготовкой под чистовую отделку. Во дворе 16 сосен. Экодом на опушке хвойного леса в экорайоне. Центральные коммуникации заведены в дом. Тепло, вода, канализация, электроэнергия проведены и распределены", – отмечает автор объявления.

В поселке уложен асфальт, имеется охрана. Также продавец акцентирует внимание, что рядом имеется озеро.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
07:04
5 причин, почему путешествовать на машине – это круто 0
06:54
Летнее солнцестояние: почему славяне верили, что этот день меняет судьбы 0
06:48
Дом на опушке и с 16 соснами во дворе продают под Барнаулом за 14,9 млн рублей 0
06:32
Первые скейтборды: как это было 0
06:17
Ветрено и до +28: прогноз погоды в Алтайском крае на 21 июня 0
06:08
Не пожелаю такого никому: строитель саркофага в Чернобыле о сериале и реальности 0
06:01
Парламентский десант: что такое День АКЗС и зачем депутаты выезжают в села 0
05:56
Россиянам напомнили о пользе морского отдыха для детей 0
04:56
Педагогу объяснили зарплату в 15 тысяч рублей после "Прямой линии с Путиным" 1
03:01
Штрафы за пьяную езду вернули в законопроект о стоимости ОСАГО 0
02:01
Штурм парламента оппозиционерами начался в Грузии 0
01:25
Представлена обновленная версия самого мощного электрического гиперкара Battista 0
00:14
Ученые нашли новый вид червя, который ест камни и испражняется песком 0
23:47
Сыну генерала ФСБ дали 10 лет строгого режима за сбыт наркотиков 0
23:41
Предложено платить детские пособия нуждающимся семьям вдвое дольше 0
23:33
Минобороны предложило сажать на 5 лет за осквернение памятников воинам 2
22:55
МВД начало проверку после избиения подростками школьника с ДЦП 1
22:32
Медведев: необходимо свести к минимуму риски биологических угроз 0
22:15
Французское издание решило выпускать новости в формате телесериала 0
21:47
Путин: миллионы россиян не имеют доступа к чистой воде 0
21:15
Путин: появление в регионах инкогнито не даст полной картины происходящего 0
20:53
Умер владелец "Уралсиба" Владимир Коган, получивший 81 млрд на спасение банка 1
20:23
Евросоюз продлил на год санкции против России по Крыму 0
20:06
Путин на примере аэропорта Горно-Алтайска разобрал проблему цен в авиасообщении 2
19:15
Обращение к Путину из Белокурихи прокомментировали в Минобрнауки Алтая 10
19:08
Коротко о главном: прямая линия с Путиным, суд по делу Седова и "День поля"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 20 июня
18:53
Идею ввести психологический тест для водителей изучат в Минздраве 0
18:21
Путин: США и дальше будут сдерживать Россию, даже если выполнить их требования 4
18:03
Call-центр "Прямой линии с Путиным" подвергся DDoS-атаке из-за рубежа 1
17:49
Путин отреагировал на вопрос о "банде патриотов" из "Единой России" 3
17:33
Песков: уровень зарплат по стране выдерживается, а иногда не выдерживается 6
17:21
Прокуратура выявила факты двойной платы за вывоз мусора в Алтайском крае 1
17:02
Правительство "назначит" единственного оператора дорожных камер 5
16:51
Зимой будет светло: энергетики отремонтируют более 7 тыс. км ЛЭП на Алтае 0
16:32
Выпускников АлтГТУ приглашают на работу в крупнейшие машиностроительные компании 2
16:31
Путин ответил на вопрос: "Когда жизнь наладится?" 13
16:23
Новая федеральная трасса на Казахстан может появиться в Горном Алтае 1
16:12
Силовики изъяли снятое на квадрокоптер обращение к Путину о сокращениях в ЦРБ 3
16:01
Бензин резко подешевел в Красноярске перед "Прямой линией с Путиным" 5
15:48
Запутались в ямах: власти заявили, что дыру в асфальте заделали, а она есть 2
15:34
Ученые рассказали о наркотиках древних жителей Республики Алтай 3
15:23
Юная рубцовчанка гналась за легкими деньгами, а получила пять лет колонии 2
15:14
Жительница Алтая получила срок за неуплату алиментов для своих же детей 0
15:02
Цены на отопление существенно вырастут у жителей нижних этажей в России 32
14:50
Капитальный ремонт улицы Энтузиастов начали в Барнауле 0
14:34
Сбербанк заявил о победе над одной из мошеннических схем 1
14:26
Порошенко, пенсии, цены на топливо: о чем спрашивали президента россияне 2
14:12
Потерпевшие требуют пожизненного заключения за убийство Михаила Седова 25
14:02
Большинство россиян будут следить за "Прямой линией с Владимиром Путиным" 18
13:49
Мошенница, "снимая порчу" с бийчанки, подменила ее деньги на туалетную бумагу 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.