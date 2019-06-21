Фото: avito.ru
Коттедж площадью 320 квадратных метров продают в поселке Фирсова Слобода под Барнаулом за 14,9 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
"Дом с подготовкой под чистовую отделку. Во дворе 16 сосен. Экодом на опушке хвойного леса в экорайоне. Центральные коммуникации заведены в дом. Тепло, вода, канализация, электроэнергия проведены и распределены", – отмечает автор объявления.
В поселке уложен асфальт, имеется охрана. Также продавец акцентирует внимание, что рядом имеется озеро.
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