Скейтбординг в 60-е / Фото: LIFE, officeplankton.com.ua
21 июня в мире отмечается День скейтбординга. Праздник был утвержден Международной Ассоциацией Скейтборд Компаний в 2004 году. Скейтбординг, как и сам праздник, зародился в Америке. В конце 1930-х – начале 1950-х у калифорнийских серферов, которым стало скучно в отсутствии волн, появились ящики с досками на колесиках. Позже ящики были заменены на доски из спрессованных слоев древесины.
В начале 1960-х производители досок для серфинга обратили внимание на новое увлечение молодежи, и в продаже начали появляться первые скейтборды.
Стоит отметить, что два года назад Международный Олимпийский комитет включил cкейтбординг в программу летней Олимпиады в Токио в 2020 году.
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