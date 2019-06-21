Брендовая секция SOKOLOV* – это брендовый остров в отделе ювелирной компании "Золотой Телец".
Одна из особенностей брендовых секций – наличие уникальных новинок, которых еще нет ни в одном ювелирном магазине. Только в брендовых секциях SOKOLOV можно получить качественно новый сервис на ювелирном рынке Алтайского края. Посетив брендовые секции SOKOLOV один раз, вы обязательно захотите вернуться сюда снова!
Официальное и торжественное открытие брендовой секции SOKOLOV состоится 22 июня 2019 года в 12:00. Гостей мероприятия ждет развлекательная программа с розыгрышем призов. Также здесь будут присутствовать представители главного офиса компании SOKOLOV, которые с радостью ответят на вопросы и презентуют новинки ювелирной моды.
Ювелирная компания "Золотой Телец" приглашает всех желающих на торжественное открытие! Обязательно посетите вторую брендовую секцию SOKOLOV, ведь почти у каждого будет шанс уйти с подарком!
Адрес брендовой секции: ТЦ "Алтай", пр. Космонавтов, 6в
Дата торжественного открытия: 22 июня в 12:00.
Сеть ювелирных магазинов "Золотой Телец"
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*Соколов – прим.ред.
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