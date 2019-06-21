Лучшее время для освежающих напитков, конечно же, лето. Любой напиток по рецептам из данного списка не только поднимет настроение и утолит жажду, но и оставит после себя приятное послевкусие.

Кофе-фраппе

Напиток греческого происхождения на основе кофе. Основными ингредиентами настоящего фраппе являются холодное молоко, кофе и лед. Чтобы разнообразить напиток, можно добавить сладкий сироп, сливки, мороженое и ягоды.

Для приготовления в домашних условиях классического фраппе необходимо холодное молоко или вода (150 мл для одного человека), 4 кубика льда, растворимый кофе и сахар по вкусу. Растворимый кофе нужно смешать с водой или холодным молоком. С помощью блендера или миксера полученная смесь взбивается до густой пены. В высокие бокалы выкладывают измельченный лед и взбитую смесь растворимого кофе с водой (молоком).

Мохито

Коктейль на основе листьев мяты и белого рома. Основу напитка составляют четыре ингредиента: лайм, мята, газированная вода и сахар. В безалкогольную версию коктейля вместо рома используют воду, смешанную с коричневым сахаром. Сейчас также можно встретить ванильный, ежевичный, и клубничный мохито.

Чтобы приготовить классический мохито, необходимо две чайные ложки тростникового сахара, один лайм, шесть листочков перечной мяты, лед и газированная вода.

Листья мяты нужно оторвать от стебля, затем размять с соком лайма и сахаром. Сделать это можно в глубокой посуде с помощью подручных средств или пестика, также можно сделать это ложкой в стакане, если его ширина позволяет. К полученной массе из половинок лайма выжимают сок.

Затем стакан наполняют на две трети или больше дробленым льдом. Последним шагом в стакан с мятой, льдом и соком лайма заливают газированную воду. В конце рекомендуется украсить стакан лаймом и мятой.

Морс

Натуральный разбавленный фруктовый или ягодный сок. Особенно полезными в жаркую погоду будут морсы из клюквы, брусники или смородины. Они не только разжижают кровь и восполняют потерю микроэлементов, но также прекрасно утоляют жажду.

Классическим считают именно клюквенный морс. Чтобы его приготовить, понадобится клюква (230 г), фильтрованная вода (2,2 л) и сахар (140-160 г).

Для морса используется неповрежденная и спелая клюква. Ягоду откидывают на сито или дуршлаг и ополаскивают водой. Оставляют для стекания жидкости на 15 минут. После этого ягоды помещают в блендер. Или по желанию можно плоды пропустить через сито, чтобы содержимое опало в отдельную емкость. Затем в отрезок марлевой ткани помещают получившееся пюре, и тщательно отжимают сок, оставляя жмых на марле. Далее в кастрюлю наливают питьевую воду и ставят на плиту до закипания. Когда это произойдет, необходимо всыпать сахарный песок, клюквенный сок и жмых. Все это перемешивают и до минимума убавляют конфорку. Выключив огонь, варят 10 минут. Морс прикрывают крышкой, затем для настаивания его оставляют на 20 минут. Потом понадобится сито небольшого размера, чтобы выстелить на него марлю. Остается только в отдельный чистый кувшин процедить напиток. Хранить в холодильнике не больше трех суток.

Квас

Традиционный кислый славянский напиток, который приготовлен на основе брожения из солода и муки или из ржаного хлеба, в некоторых случаях с добавлением меда, вощины, пахучих трав. Квас повышает аппетит и улучшает процесс пищеварения. Также помогает лучше переваривать жирные и мясные блюда, а еще восстанавливает в организме баланс жидкости и солей. Связано это с тем, что процесс брожения способствует выработке молочной кислоты и многих других немаловажных кислот.

Чтобы сделать в домашних условиях закваску, понадобится пять столовых ложек сахарного песка, одна пачка сухих дрожжей (11 г), пять столовых ложек солода (сухого кваса). Корочки черного хлеба (1/3 часть буханки), подрумяненные в духовке, и 200 мл воды. Вместо обычных сухих дрожжей можно взять хлебопекарные (20 г).

Все продукты необходимо перемешать и залить теплой водой, поставить в теплое место на два-три дня, чтобы смесь перебродила. И уже готовую закваску можно использовать для приготовления кваса с любым вкусом.

Смузи

Густой сладкий напиток в виде смешанных в миксере или блендере фруктов, овощей или ягод с добавлением сока. Дополнительными ингредиентами являются: орехи, зеленый чай, томатный сок, молоко, мед, пряности, травяные смеси, сиропы, иногда даже картофель. Этот напиток способен утолить не только жажду, но и голод. Также смузи восполняет в организме недостаток питательных веществ и витаминов.

Чтобы приготовить фруктовый смузи, понадобится один банан, стакан кефира, клубника (250 г) и мед (одна чайная ложка). У клубники снимают хвостик, моют и разрезают пополам. Банан необходимо освободить от шкурки и нарезать кружками. После продукты помещают в блендер и до однородности взбивают. Затем добавляют кефир, мед и снова взбивают.

Компот

Десертный напиток из ягод или фруктов. Компот, сваренный из свежих фруктов без сахара, помогает восполнить потерю жидкости организмом и хорошо тонизирует. Он не только утоляет жажду, но и обогащает организм микроэлементами и витаминами.

Чтобы приготовить компот, необходимо: сухофрукты (300 г), вода (3 л) и сахар (3 стакана).

Сначала заливают сухофрукты холодной водой (первыми в кастрюлю отправляются яблоки и груши, потому что они долго варятся) и доводят до кипения. Через 20-30 минут добавляют оставшиеся сухофрукты, немного лимонной кислоты, сахар и варят еще 10 минут.

Молочный коктейль

Десертный напиток на основе мороженого и молока. В классическом рецепте используют только два этих ингредиента и ванилин по вкусу, однако коктейль можно разнообразить соком, йогуртом, вареньем, ореховой и шоколадной крошкой, сиропом, взбитыми сливками и даже капелькой коньяка или рома.

В блендер наливают охлажденное молоко (200 мл на порцию), затем туда добавляют мороженое и взбивают на полной скорости около пяти минут.

Щербет

Традиционный напиток восточных стран, на основе фруктового пюре, пряностей и карамели. Он может быть жидким или густым: первый охлаждают или подают с колотым льдом, а второй просто замораживают и подают в виде фруктового сорбета.

Чтобы приготовить классический гранатовый щербет, потребуется сахар (4 столовые ложки), гранатовый сок (250 мл) и лепестки розы (10 г).

Лепестки роз укладывают слоями в эмалированную посуду или небольшую банку. Каждый слой лепестков присыпают сахарной пудрой или сахаром. По мере настаивания выделяется сироп, который сливают в отдельную емкость, заранее процедив. Оставшиеся розовые лепестки, по мере выделения сиропа, можно засыпать сахаром дополнительно. Сок граната смешивают с одной чайной ложкой полученного сиропа и охлаждают. Получившийся напиток украшают зернами граната и подают со льдом.

Заменить розовый сироп можно розовым маслом, но на литр сока использовать не больше капли.

Алина Паутова