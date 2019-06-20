Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что не обязательно ездить по стране инкогнито для понимания происходящего в стране.
Путин подчеркнул, что ситуация на местах ясна и при официальных поездках.
"Длинная поездка, как я в свое время ездил на "Жигулях", 2 тыс. км проехал по Дальнему Востоку, инспектируя вновь построенную дорогу между Хабаровском и Читой, — это одно. Но даже, если появляться где-то неузнаваемым — все равно это не даст полной картины о происходящих в стране событиях", — сказал президент.
Он подчеркнул, что в этом случае "смотришь конкретные ситуации, а страна у нас большая, и все сразу не концентрируется в одном месте".
По мнению президента, для понимания происходящего в стране "нужно иметь информацию из разных источников".
"Я езжу по стране и смотрю и даже не побоюсь этого слова, этих выражений, даже через свежепокрашенную траву и скамейки видно, что происходит в реалиях на месте", — ответил Путин на вопрос, нет ли у него желания неузнаваемым отдохнуть в России, как в фильме "Каникулы президента".
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