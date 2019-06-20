Путин: миллионы россиян не имеют доступа к чистой воде

Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что миллионы россиян не имеют доступа к чистой воде.
К Путину обратилась жительница села Каскара Мария Кузнецова с проблемой водоснабжения населенного пункта. Она рассказала, что жители вынуждены брать воду в соседних селах, но в последнее время они были лишены и этой возможности, поэтому приходится закупать бутилированную воду в Тюмени.
При этом, по ее словам, по соседству с селом проведен водопровод для местной птицефабрики, но на просьбы жителей сделать отвод для села власти не отреагировали.
Население села — более 3 тыс. человек.
"В целом по стране это, к сожалению, проблема. У нас доступа к чистой, хорошей воде не имеют миллионы человек", — сказал Путин.
Он подчеркнул, что в России создана целая программа по обеспечению доступа к чистой воде. Федеральный проект "Чистая вода" является одним из подразделов нацпроекта "Экология", который разработан во исполнение майского указа президента.
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