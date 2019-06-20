Французское издание решило выпускать новости в формате телесериала

Французское издание Les Jours, которое делает расследовательскую журналистику по канонам подкастов и телевизионных сериалов, решило писать новости в форме телесериалов, пишет Telegram-канал MediaMedia.
"Основной принцип, от которого мы отталкиваемся: новости развиваются по законам различных саг. И если новости – это сага, то давайте делать их в самом популярном на сегодня формате – телевизионных сериалов", – рассказала президент Les Jours Изабель Робертс.
Размер этих "сериалов" может быть разным. Например, самый длинный "сериал" сейчас на сайте – The Empire. Это история медиамагната, который зашел на телевизионный рынок. Материал насчитывает 115 эпизодов, и он еще не закончен. У самого же короткого – всего пять эпизодов. Читатели могут отдельно подписаться на любой "сериал", чтобы не пропустить обновления.
Сейчас в издании работают 12 человек. Девять из них – журналисты. Есть также несколько фрилансеров, которые делают материалы по заказу редакции.
Стоимость подписки – 9 евро в месяц. И, по словам Робертс, 95% подписчиков продлевают подписку в конце года. На сегодня у сайта 11 000 платных читателей.
"Мы считаем, что набрать такую базу за три года – неплохой показатель", – отметила Робертс. Впрочем, изначальная цель на три года ставилась выше – 25 000 подписчиков.
В 2015 году, когда издание запускалось, им удалось собрать через краудфандинг 80 000 евро. И сейчас каждый желающий может стать совладельцем проекта, заплатив любую сумму от 200 евро.
Кстати, платные подписчики активно участвуют в создании контента вместе с авторами.
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