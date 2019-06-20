Медведев: необходимо свести к минимуму риски биологических угроз

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в приветственной телеграмме к участникам конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности: Проблемы и решения" заявил, что необходимо совместными усилиями свести к минимуму факторы риска биологических угроз в мире и добиться строгого исполнения международных договоров, сообщает РИА "Новости".
"Наша общая задача – свести к минимуму факторы риска, совместными усилиями добиться строгого исполнения международных конвенций и договоров, направленных на сохранение биологической безопасности", – зачитал телеграмму замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что в современных условиях вопросы биологической безопасности имеют особое значение. Угрозу жизни и здоровью людей, как уточнил Медведев в телеграмме, создают инфекционные заболевания и эпидемии, региональные конфликты, террористические акты, техногенные катастрофы.
"Важно, что одна из тем обсуждения – недопустимость распространения биологического и токсинного оружия, запрет на его разработку, уничтожение существующих запасов. Россия придерживается твердой и неизменной позиции – все исследования в этой сфере должны проводиться исключительно в мирных целях", – написал Медведев.
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