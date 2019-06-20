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МВД начало проверку после избиения подростками школьника с ДЦП

, ИА "Амител"
За происходящим наблюдали другие дети, которые подначивали к большей жестокости
Проводится проверка, по результатам будет принято решение / Фото: 31tv.ru

Проводится проверка, по результатам будет принято решение / Фото: 31tv.ru

МВД проводит проверку по факту избиения группой подростков сверстника в Челябинске, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД по Челябинской области.

Ранее местные СМИ сообщили, что конфликт произошел между подростками и школьником, который страдает ДЦП. В соцсетях сообщили, что один подросток избил мальчика руками и ногами, после чего его сменил другой юноша, который кулаками стал наносить множество ударов по голове, пока пострадавший не потерял сознание.

За происходящим наблюдали другие дети, которые не пытались вступиться за жертву насилия, но и подначивали к большей жестокости.

"Личности активных участников установлены. Проводится проверка, по результатам будет принято решение", – отметили в ведомстве.

В региональном управлении СК уточнили, что оснований для передачи материалов проверки в следственный комитет пока нет, потому что "вред здоровью мальчика не причинен действиями подростков", поскольку обошлось "без серьезных последствий".

Как рассказывает 31tv.ru, школьники пошли купаться на местный карьер и мальчик с ДЦП якобы без спроса взял чужое полотенце. Его повалили на землю и избили ногами. Когда избитый ребенок потерял сознание, толпа стала радостно ликовать, смеяться и танцевать.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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