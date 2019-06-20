Сыну генерала ФСБ дали 10 лет строгого режима за сбыт наркотиков

Сына экс-главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича приговорили к 10 годам колонии по делу о наркотиках, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Александра Иванова.
Злоумышленника задержали при попытке сбыта гашиша и марихуаны. Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима.
Зданович был пойман в августе прошлого года. По версии следствия, он купил у неустановленного лица 116 граммов гашиша и 46 граммов марихуаны, потом расфасовал в упаковки разного размера и собирался поместить в тайники для дальнейшего сбыта.
Александр Зданович возглавлял ЦОС с 1996 по 1999 годы. В 2002 году входил в оперативный штаб по освобождению заложников в Театральном центре на Дубровке.
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