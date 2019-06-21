Ученые нашли новый вид червя, который ест камни и испражняется песком

Ученые нашли в реке на Филиппинах очень странного корабельного червя, принадлежащего к новому роду и виду, который питаться не древесиной, а камнями, и при этом испражняется пеком и может менять русла рек, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Royal Society Publishing.
Странное существо принадлежит к разнообразию корабельных червей, важному семейству моллюсков. Его уникальная физиология может подсказать идеи новых лекарственных препаратов.
Отмечается, что большинство корабельных червей проедают затопленную древесину — например, деревянные подводные части кораблей — и в ней и живут. О них хорошо осведомлены моряки и докеры. Разновидность моллюска, в меню которого входят скалы, была обнаружена в реке Абатан на Филиппинах учеными, работающими с филиппинской международной группой биологического разнообразия Симбионт.
Новый вид моллюска хорошо знаком местным жителям. Они называют его "антингау" и даже используют для нехитрого врачевания: прикладывают к соскам рожениц, чтобы разработать у молодых матерей функцию лактации. Кроме того, этих моллюсков едят и даже где-то считают деликатесом.
Как рассказал один из авторов научной работы, морской биолог из Северо-Восточного университета Рубен Шипвей, у нового вида корабельного червя нет органов, отвечающих за переработку древесины.
Вместо этого моллюск грызет известняк. В итоге раздробленный камень выходит из анального канала моллюска в виде песка. По словам исследователей, природа этого пищеварительного процесса остается загадкой.
Тот факт, что моллюск превращает камень в песок, говорит также, что червь в конце-концов трансформирует русла рек. "Со временем этот процесс в конечном итоге заставит реку изменить направление", — подчеркнул Шипвей.
По мнению ученых, этот корабельный червь оказывает настолько значимое влияние на окружающую среду, что может считаться "доминирующим инженером экосистемы".
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